4天連假追劇好時光　myVideo、LiTV開出228推薦片單

▲myVideo與LiTV線上影視針對228連假檔期，開出一系列追劇片單。（圖／LiTV提供）

記者邱倢芯／綜合報導

228四天連假對影迷而言正是追劇好時光！OTT影音平台myVideo與LiTV皆為了連假檔期開出了一系列推薦片單。

在myVideo方面，於即日起至3月底推出「4片自由選」優惠方案，活動期間申辦每月只要188元（原價250元，需綁約3個月），就可隨選隨看4部單次付費強檔電影，包括日本名導是枝裕和最新作品《小偷家族》、本屆奧斯卡勇奪四獎的大贏家《波希米亞狂想曲》、女神卡卡跨足影壇好評力作《一個巨星的誕生》等超夯強片皆已上架，平均每片租借不到50 元。

此外，myVideo《大螢大利天天看天天送》活動仍熱烈進行中，3月底前只要觀看myVideo站上任一電影、戲劇、動漫及幼兒頻道影片超過30分鐘，就有機會將300張電影票、Chromecast等3C大獎帶回家，不論是否為myVideo付費會員，下載myVideo APP簽到還可獲得看片金。

而LiTV則是在228連假檔期推出了是枝裕和經典影展，除近期獲獎的《小偷家族》，其中還包括從未在台正式上映過的《幻之光》、以及探討生命死亡議題的《下一站，天國》，以及榮獲坎城影展最佳男主角獎《無人知曉的夏日清晨》，以及榮獲坎城影展評審團獎的《我的意外爸爸》，和《橫山家之味》、《比海還深》、《海街日記》、《空氣人形》、《第三次殺人》等十部經典作品。

而在電影的部分，LiTV推出了多部強檔港片《狄仁傑之四大天王》、《大師兄》、《錦衣衛-修羅戰場》等；除了電影戲劇外，LiTV 為家庭用戶於動漫、兒童館，推出童心未泯系列，如超人氣卡通《Super Wings》、逗趣詼諧的《功夫熊貓之至尊傳奇》、經典童年回憶的《企鵝家族》等，以及動漫迷人生必看系列，《聲之形》、《哥布林殺手》、《伊藤潤二驚選集》等，另外在頻道部分，也推出只要註冊，即享有7天免費體驗，且3/1起，將與台視頻道同時播出，黃健瑋、楊謹華、謝家見主演的《我是顧家男》，全方位的鎖定各種觀眾族群。