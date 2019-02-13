OTT春節收視大衝一波　myVideo進站人次破千萬、LiTV流量漲4成

▲春節連假期間，OTT平台電影、戲劇皆收視表現亮眼。（圖／LiTV提供）

記者邱倢芯／綜合報導

金豬年春節連假OTT影音跨螢幕收視再創熱潮！台灣大哥大旗下OTT影音平台myVideo在過年期間進站人次衝破千萬，付費人次更比去年同期成長超過6成。LiTV春節期間電影的觀看流量也較去年成長將逾4成。

回饋用戶支持 myVideo開工週推「新春快閃，月租88」優惠

myVideo表示，過年期間推出奧斯卡金獎專區、BBC專區、超人氣韓劇等，帶動春節連假進站人次衝破千萬。而為了回饋用戶支持，特別於開工週推出「新春快閃，月租88」限時優惠，2/17前申辦豪華月租方案，首月只要88元（原價250元），而且豪華月租用戶天天登入，還每天大方送看片金30元。

根據myVideo的資料顯示，春節期間動作冒險片更大放異彩，《潛艇獵殺令》一舉衝上myVideo電影榜冠軍，亞軍是女神卡卡領銜主演的《一個巨星的誕生》；另外線上直播也開出紅盤， myVideo直播《超級巨星紅白藝能大賞》創五年來收視新高，點擊人次較去年大幅倍增高達50萬人次。

而除了OTT影音收視爆大量外，透過Chromecast、小米盒子、Bandott等媒介，跨螢幕把線上影片投影在大電視上的看片比例，也較平日高出1成。此外，利用凱擘大寬頻、台灣大寬頻數位機上盒瀏覽戶數也高出平日近3成，顯見圍爐期間，民眾除了利用行動載具觀賞影片外，闔家利用大電視觀看線上影音亦成趨勢。

LiTV行動載具收視明顯走高

另一方面，「LiTV 線上影視」在今年農曆春節也繳出亮麗成績單，LiTV 不受宅經濟的限制，跨螢載具特色走到哪看到哪，帶動收視攀升，平台新用戶也有顯著的成長，尤其是使用行動載具的用戶最為明顯，成長超過五成以上，在年節期間全站整體流量也創下歷史新高紀錄。

根據LiTV統計，在電影部分今年春節期間觀看流量也較去年成長將逾4成；而在戲劇部分，黑馬神劇《天空之城》全套20集上架後，觀影流量集集攀升。

LiTV指出，在電影喜好方面，華語片與韓片依舊是最受歡迎；平台TOP10的片單，第一名為台灣電影《角頭2：王者再起》，在今年上映賀歲片《寒單》男主角的加乘下，不只在流量上表現亮眼，同時口碑反應也不俗。

第二名是《俠盜聯盟》，由劉德華、舒淇、尚雷諾主演的冒險動作片，向來也是過年觀眾的娛樂首選；第三名是動作災難片《玩命颶風》，可見動作片的場面刺激，是台灣觀眾春節連假紓壓的好選擇之一；第四名是舒淇、彭于晏主演的浪漫愛情片《剩者為王》，平台數據充分顯示，該部為女性觀眾族群的最愛；第五名則是韓國感人喜劇《花漾奶奶秀英文》，該片上映時口碑盛讚，演員陣容雖沒有大卡司，但在題材與內容皆獲得觀眾共鳴。其次還包括《末日飛船》、《奇蹟男孩》、《七月與安生》、《帥氣的噩夢》、《與神同行》。

另外在戲劇的部分，《天空之城》上架後造成轟動，不僅刷新韓國有線電視收視率，更在LiTV一上架就躍升冠軍，從平台上數據顯示，因該劇集集精彩，讓人一看就欲罷不能而擄獲觀眾的目光，所以觀眾黏著度高，全套20集上架後，觀影流量集集攀升，穩居戲劇類冠軍。另外，《我身後的陶斯》表現也算優異，因為男主角蘇志燮來台新聞話題不斷，並在劇中扮特務，意外成了鄰家小孩保姆，反差萌的形象大受歡迎，春節期間觀影熱度也持續遞增。

綜觀整體 LiTV 平台於春節期間，除戲劇、電影表現亮眼，在頻道部分，新聞台依舊是用戶觀看時數最長的頻道，但成長最明顯的還是電影台，全站累積觀看時數較平日翻倍成長，超越去年特別時節的觀看時數，創下今年開春的新紀錄。