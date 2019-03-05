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東京著衣創辦人周品均嗆朋友靠老公　「娶了妳，像一輩子還債」　

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▲東京著衣周品均。（圖／翻攝Mayuki周小葳粉絲專頁）

▲東京著衣創辦人之一周品均。（圖／翻攝Mayuki周小葳粉絲專頁）

網搜小組／綜合報導

「網拍女王」周品均於2004年就讀大三時，與前夫鄭景太共同創辦東京著衣，曾創下年收超過新台幣20億元的驚人業績，但兩人於2013年離婚收場，周品均也在眾目睽睽之下踢出董事會。近日她在自己粉絲專頁發文分享，曾感嘆一位朋友的老公很可憐，「娶了妳，像用一輩子在還債。」

周品均透露，該名女性朋友聊到關於家裡經濟分攤的分配，友人認為「收入只花在自己身上，老公的收入需要負擔車貸、房貸、小孩、旅遊，也就是全家的開銷」，她聽完之後告訴朋友：「我覺得你老公有點可憐耶，娶了妳，卻彷彿用一輩子在還債。」

請繼續往下閱讀...

被罵的朋友覺得莫名其妙，當下回：「結了婚不是本來就該這樣嗎？我一直以為這樣很正常，大家不是都這樣？」

▲東京著衣創辦人與前夫接女爆糾紛　諷：過得不好的人情緒較差。（資料照）

▲周品均與前夫離婚時鬧得沸沸揚揚。（圖／資料照）

周品均開示，或許大部份人都這麼認為婚後男方應該負擔更多的東西，但她說「現代社會不再是由男人出去工作、養家活口，女人則負責在家處理家事、帶小孩、料理三餐。現代女性大多有自己的工作，而成為雙薪家庭。」女人應可以主張有工作、收入，家事也要一起分擔，才是真正的「男女平等」。

另外，周品均也勸女人要檢討，若只想把賺的錢花在自己身上，是選擇性的「拿對自己有好處的」假性平等，不應該披著新時代女性的外衣，掩飾自己的自私。

▲東京著衣周品均。（圖／翻攝Mayuki周小葳粉絲專頁）

▲周品均開示女人別用平等掩飾自己的自私。（圖／翻攝Mayuki周小葳粉絲專頁）

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關鍵字：東京著衣,周品均

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