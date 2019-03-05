影／Vans鞋怎麼丟都「朝上」！　網友挑戰10分鐘崩潰：我認了…

Did you know it doesn’t matter how you throw your vans they will land facing up pic.twitter.com/nKVJCncW4H — lana m!sses tøp (@Ibelievthehype) 2019年3月2日

國際中心／綜合報導

推特近日興起一股「#Vans挑戰」（VansChallenge）風潮，數千人無論怎麼扔這款美國品牌Vans休閒鞋，發現鞋子落地時永遠都是「正面朝上」，讓許多網友親自實驗後，又驚又喜地想一探究竟到底是什麼原理。

據《每日郵報》報導，這股「#Vans挑戰」風潮最先是由一名女網友「@Ibelievthehype」2日發布於Twitter上，影片中，她將一雙Vans經典滑板鞋拋向空中，但無論鞋子在空中轉了幾圈，落地時都是呈現「鞋底朝下、鞋面朝上」，讓她不禁分享影片並詢問網友「你知道不管怎麼扔Vans，鞋子永遠都會朝上嗎？」

▲一名推特網友聲稱，無論怎麼扔Vans，鞋子落地後都會正面朝上。（圖／翻攝自推特／@Ibelievthehype）



影片一PO出後，立刻吸引了超過24萬個讚和9萬次轉推，許多網友紛紛前來挑戰，並分享自己的親自實驗結果。結果這些網友發現「Ibelievthehype」網友的推論沒錯，鞋子落地時真的鞋面會朝上，忍不住直呼「好吧...真是太神奇了」、「試了整整10幾分鐘，我認了！」、「我真的以為這是騙局，直到我自己嘗試過後才知道...天哪！」、「它...是磁鐵嗎？還是貓？」

I’VE NEVER BEEN SO ENTERTAINED pic.twitter.com/kkcNyDvtpH — Abbey Santoro (@abbeyruns) 2019年3月4日

即便這股風潮讓許多網友驚呼連連，但也有少數人認為這是騙人手法，並PO出自己的實驗影片打臉這項理論，並稱鞋子並未正面朝上，而是呈現側躺、朝下狀態。網友則推測，「Vans是因為鞋底較厚重，所以落地時才會鞋底朝下、鞋面朝上」所以根本沒什麼好驚訝的。