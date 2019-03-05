台灣燈會累計1339萬人次創137億商機　罕見「東港塞4K到烏龍」

▲台灣燈會累計吸引1339萬人次賞燈。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣燈會3日風光閉幕，累計1千339萬人次到場觀賞，成功帶進超過130億的商機，讓相關旅館、民宿、伴手禮等業者業績成長好幾成，更成功行銷屏東。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長黃建嘉兼任這次台灣燈會辦公室發言人，他說，這次台灣燈會在東港大鵬灣舉辦，遊客為欣賞這次燈會，有的早在一個多月前就向東港等附近民宿、飯店業預訂房間。其位位在大鵬灣內一間酒店，一百多間房間更是早早就被預訂一空。

▲▼台灣燈會期間每天吸引爆滿遊客。

由於當地民宿、飯店業者房間數量有限，出現一房難求現象。有的遊客退而求其次，向東港外圍的小琉球、恆春、甚至在高雄訂房間，帶動其他周邊飯店、旅館業者商機。

由於燈會成功，吸引一波波湧入人潮、車潮，流量相當大，台17線東港大橋往東港方向的車輛一度還塞到新園鄉烏龍地區，一位住在烏龍的村民形容，「住在烏龍卅多年，第一次遇到車陣塞到烏龍。」

人潮伴來錢潮，東港等旗魚鬆、櫻花蝦等在地名產，更是供不應求，有的業者僱用員工忙不過來，老闆還幫忙販售。黃建嘉還說，燈區有設有屏東冠軍館，販售屏東各鄉鎮名產、伴手禮，有的服務人員更是忙到沒有時間上廁所，生意好得不得了。

黃建嘉分析，依據交通部觀光局計統計，每人觀光客可以帶動1100元產值，台灣燈會累計共吸引1339萬人次前來賞燈，燈會為周邊店家帶來超過137億的商機；但重要的是屏東縣把燈會辦得有聲有色，除了帶動周邊經濟，「更成功行銷屏東」。