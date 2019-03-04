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大台南第4條電動公車　中華環線綠能上線

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▲3月5日起大台南第4條電動公車正式上線營運，這是台南市第113條公車路線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲3月5日起大台南第4條電動公車正式上線營運，這是台南市第113條公車路線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大台南第4條電動公車3月5日起正式上線營運，這是台南市第113條公車路線，由興南客運營運串聯中華北路、中華西路、健康路、長榮路、後火車站、小東路、林森路、開元路、永康中華路環狀公車路線，全長約1.8公里，通車前3個月全線半價優惠，持台南市民卡搭乘更享有免費優惠，歡迎市民踴躍搭乘。

市長黃偉哲指出，打造台南市成為宜居城市、環境永續城市，是市府一直努力目標與方向，基於長遠發展及整體交通運輸需求，「中華環線電動公車」係引進安全、科技、低碳的大眾運輸系統，串聯永華市政中心、台南火車站、成大校園、成大醫院、奇美醫院，以及大東夜市等觀光、文化、購物、醫療、教育及交通等重要據點的電動環保公車路線。

▲3月5日起大台南第4條電動公車正式上線營運，這是台南市第113條公車路線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長林炎成表示，自2010年台南縣市合併接管原公路客運路線後，大台南公車從不懈怠，從2013年起歷經階段性的推動「大台南公車1.0公車捷運化」、「大台南公車2.0公車輕旅行」、「大台南公車3.0公車新文化」、「大台南公車4.0公車優先化」、「大台南公車5.0公車服務優質化」，不斷強化、優化公共運輸各項軟硬體服務、「大台南公車6.0公車科技化」，提供更準確、可靠的到站預估時間。運量也從749萬人次逐年提升，2018年達2092萬人次歷史新高，也是台南市民對大台南公車的肯定。

台南市公共運輸處處長呂獎慧表示，70路中華環線每日營運時間從早上6時到下午10時共開行64班次，尖峰時段平均班距約20~30分鐘，離峰時段班距為60分鐘，採一段票收費；為鼓勵民眾體驗中華環線電動公車，通車前3個月持市民卡可免費搭乘，持電子票證（一卡通、悠遊卡、icash2.0）或現金均享有半價優惠。

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