屏東警察真好！情侶賞燈深夜回程沒油　暖警推車加油

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶深夜協助機車沒有油的黃姓情侶解決問題。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台灣燈會昨3日閉幕，屏東縣警方及支援保安警力除了辛苦指揮、疏導交通，還不忘為民服務，東港警分局警員李昭慶日前深夜執行交管勤務撤崗後欲返回派內途中，遇到一對從台南騎機車前來賞燈的情侶，回程沒有油，還幫忙推車去加油，讓這對情侶相當感動，稱讚「屏東警察真棒」。

東港分局新園分駐所警員李昭慶3月1日擔服屏東燈會西轉運站大鵬灣出入口交管勤務，晚間11時撤崗在返回所途中，行經沿海路時一名女子慌張的向員警揮手請求警方協助。

李員立即停下車來詢問該名女子何事需要幫忙？該女子（姓謝、籍設台南市）向警方表示，因與男友前來大鵬灣看燈會，但回程時機車卻沒油了，不知深夜還有加油站可以加油，李員便下車幫忙推黃男所騎乘的機車，到最近的加油站加油，讓對情侶能夠順利的安全返家。

警方表示，謝女利用228連假偕同黃姓男友共乘一部機車從台南市住家出發，到屏東大鵬灣看燈會，在燈會結束後，準備再度騎機車返家時，在東港警分局前的台17線沿海路段北上車道卻熄火，怎麼發都發不動，這才發現機車沒汽油了，當下不知如何是好？也不知道深夜時間何處有加油站？剛好遇到李昭慶結束勤務經過該路段，向李求助，熱心的李員幫忙協助到加油站加油，結束這難忘的賞燈之旅，也稱讚「屏東警察真棒」。