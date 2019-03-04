若接通知再買機票趕北京　吳釗燮：會被認為接受大陸、WHO矮化

▲我政府首度缺席世界衛生組織流感疫苗選株會議。（圖／世界衛生組織官方微博）



記者陶本和／台北報導

世界衛生組織（WHO）2月21日於中國大陸北京舉行流感疫苗選株會議，我政府直到當天凌晨才收到邀請函，3日也確定首度缺席會議。對此，外交部長吳釗燮4日在立法院外交及國防委員會表示，如果需要等待，或最後一刻接到通知再去，「這會被覺得我們是接受中國或世界衛生組織矮化。」

由於世界衛生組織在2月21日於大陸北京舉行流感疫苗選株會議，我政府在當天凌晨才收到邀請函，根本來不及派員與會，成為我國自2014年受邀參與以來，第一次缺席會議。

吳釗燮在外交及國防委員會備詢時，被民進黨立委陳曼麗問及此事，詢問北京跟台北距離不算遠，為何不能盡快買一張機票到北京，「困難或問題到底在哪裡？」吳釗燮回應，這是原則問題，為什麼專家要參加會議需要經過中國大陸同意？

吳釗燮說，應該是透過世界衛生組織申請去參加，如果事事都得經過北京的同意，這是沒有辦法接受的事；此外，為何我方參加世界衛生組織會議，必須等到最後一刻才知道，不能提早知道、提早準備。

吳釗燮強調，「如果我們需要等待，買機票到那邊等，或最後一刻接到通知再去，這會被覺得我們是接受中國或世界衛生組織矮化。」

▼外交部長吳釗燮接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

