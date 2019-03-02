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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／「絲路海運」三四月將擴容延伸到台灣

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股票,股市（圖／視覺中國CFP）

▲在「科創板」掛牌的公司都是科技創新型企業。（圖／視覺中國CFP）

《福建》「絲路海運」兩個月共開行127個航次　三四月將擴容延伸到台灣

福建「絲路海運」自去年12月24日啟動運營，是大陸首個以航運為主題的「一帶一路」國際綜合物流服務平台。數據顯示，兩個月來共開行127個航次，完成集裝箱吞吐量超過10萬標箱。其中，廈門港完成了101個航次、集裝箱吞吐量7.5萬標箱，與去年同期相比增長12.9%。相關負責人介紹，「絲路海運」計劃在今年三四月份擴容，「除了海鐵聯運，『絲路海運』未來還將對接中歐班列，同時將服務延伸到台灣，持續擴大影響力與輻射力。」（廈門日報）

《北京》科創板規則正式落地！三個重大突破

科創板八大規則2日凌晨出齊。其中包括注冊制申請即日起受理；明確科創板上市條件，例如發行後股本總額不低於3000萬元（人民幣，下同，約新台幣1.4億元）、公開發行的股份達到公司股份總數的25%以上、公司股本總額超過4億元、公開發行股份的比例為10%以上等。此外，規定明確，對於發行人披露盈利預測的，低於盈利預測80%，除因不可抗力外，其法定代表人、財務負責人應當在股東大會及中國證監會指定報刊上公開作出解釋並道歉；證監會可以對法定代表人處以警告等等。（證券時報）

《北京》春季招聘平均薪資3.8萬元　北京以5萬位居榜首

春節後一直都是招聘求職高峰。據統計，2019年春招市場中介服務業的景氣度高居榜首，春招平均薪酬為8165元（約新台幣3.8萬元），基金、信托等金融行業的平均薪酬最高。其中，平均薪酬最高的城市是北京，為10910元（約新台幣5萬元），上海緊隨其後，為10231元。薪酬增幅最大的城市是蘇州，春招期間的平均薪酬由2018年的7380元上升到2019年的7751元，增幅高達11.1%。（華商報）

《澳門》第4條跨海大橋工程競投　將連接港珠澳大橋

近日，澳門連接澳凼的第4條跨海大橋設計連建造工程，收到7份有意競投的申請書，建設辦將會先進行首階段的資格甄選，再進行判標，預計2019年第4季度完成工程判標，施工期最長為1440天。據悉，澳凼第4條跨海大橋起於澳門新城填海A區東側，與港珠澳大橋口岸人工島連接；大橋設計為雙向8車道，中間2車道為摩托車專道。（澳門日報）

▼港珠澳大橋於2018年底開通。（圖／CFP）

▲▼港珠澳大橋。（圖／CFP）

《廣東》粵港澳合作平台崛起　加速創新要素流動

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》日前發佈，對此，香港科技大學霍英東研究院院長吳嘉名表示，「落戶以來，有超過50位香港科大知名教授依托研究院，在大陸參與科研或開展科技成果轉化，已成功孵化出8家高科技企業。」香港一國兩制研究中心研究總監方舟則表示，「如果發展順利的話，這將成為大灣區科技創新以及規劃中提出的廣深港澳科技走廊的樣本示範區。」（南方日報）

《上海》整租合租價格今年同比上漲　靠地鐵房源搶手

據統計，上海超過8成用戶的理想房租支出在3000元以下，超過三分之二租客的房屋租金佔收入的30%以下；靠近地鐵的房源更加搶手，40%的合租交易在距離地鐵500公尺以內。此外，2018年全年上海合租的月租金成交均價為1670元（約新台幣7640元）/間，環比2017年上漲6.8%；2018整租的月租金成交均價為5131元（約新台幣2.4萬元）/套，環比2017年上漲15.7%。（東方網）

《天津》二手房交易量較去年同期增六成

春節假期後，天津市房地產市場持續升溫，需求集中釋放，新房、二手房交易量大漲。節後兩週，天津市房屋交易量同比大幅增加，其中，新房成交約30萬平方公尺，較去年同期增加約48%，二手房成交約29萬平方公尺，較去年同期增加約60%。（天津日報）

《北京》林業和草原局：國家公園自然遺產地等禁止建風電場

國家林業和草原局近日在官網發布通知，指出自然遺產地、國家公園、自然保護區、森林公園、溼地公園、地質公園、風景名勝區、鳥類主要遷徙通道和遷徙地等區域以及沿海基幹林帶和消浪林帶，為風電場項目禁止建設區域；通知自發布之日起施行，有效期至2024年2月28日。（中新社）

▼風力發電廠。（示意圖／CFP）

▲▼風力發電廠。（示意圖／CFP）

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關鍵字：絲路海運,科創板,春招,春季招聘,粵港澳大灣區,二手房,風力發電站

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