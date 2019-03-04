Chrome向後緩存功能更快回到上一頁　2020年導入程式應用

▲ Google Chrome將導入「向後緩存」功能。（圖／達志影像／美聯社）



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Google Chrome是世界上最受歡迎的網路瀏覽器，無論是在行動設備上還是在桌面設備上都有很大部分的用戶。但多年來它面臨著相當大的批評，因為在返回時總是需要等待許久時間讓網頁重新顯示，現在，Google宣布它正在開發一項新功能，使用bfcache（向後緩存）改進Web瀏覽器中的後嚮導航。

根據外媒CNET報導，Google表示，這種後向/前向緩存（bfcache﹐back/forward cache）功能，讓程式在用戶在離開頁面時，還能緩存整個頁面，包括JavaScript，這樣做是為了在用戶返回時可以恢復頁面的完整狀態。Google給出了當用戶離開時暫停頁面並在用戶返回時播放頁面的類比，它可以在向後返回以及向前返回時，在先前訪問的頁面上起作用。

Google指出，此功能在訪問新網站時並無用處，但據該公司稱，返回功能佔Chrome程式在Android裝置瀏覽量的19％、PC裝置的10％。Google表示，bfcache將使這種導航「非常快」，絕對不是一項微不足道的努力。

實際上，Mozilla Firefox和Apple Safari早在很就有類似功能，只是緩存技術方面略有不同。但由於兩者與Chrome的多進程架構不兼容，因此Chrome選擇不使用WebKit的bfcache實現。

Chrome團隊的工程經理Addy Osmani表示，Chrome的棘手部分是重寫瀏覽器的某些部分以保護隱私和安全。Google的網絡瀏覽器必須確保它即使在內存中儲存起數據，還是能阻止基於網絡的JavaScript程式運行。他承認，在用戶不同的頁面上運行JavaScript是「潛在的隱私問題」，因此，他們將改變Chrome的架構，以確保不會發生隱私問題。

但保存網頁狀態以供以後使用可能會消耗內存，這也成為Chrome面臨的主要問題之一，Osmani表示，Google仍在試圖找出最佳規則來決定哪些頁面何時從內存中轉儲。他還表示，該功能可以幫助解決其他問題，特別是在移動設備上。例如，讓Chrome在後台處理需要暫停的標籤時有的更好性能，可以讓他們節省內存，但它也有一個主要的缺點，就是頁面必須在返回後重新加載。

Chrome上的bfcache肯定聽起來很有希望，但到目前為止還處於早期階段。bfcache不會很快在Chrome上提供，根據Osmani透露，Google希望在2019年測試bfcache並在2020年應用至Chrome。