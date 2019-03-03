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陸首架自主研發 「新舟」700飛機　9月總裝下線「年底首飛」

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▲新舟700飛機。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲新舟700飛機模擬飛行圖。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸航空工業集團近日宣布，其自主研製的新一代渦槳支線飛機—新舟700，已完成詳細設計評審階段，這標誌著新舟700飛機項目將全面轉入生產試製和驗證階段。據了解，新舟700預計今年9月總裝下線並展開首飛準備工作，力拼在年底前實現首飛目標。

綜合陸媒報導，來自大陸行業內外的62名專家組成的評審組，在2月27至28日間聽取了「新舟」700飛機項目詳細設計階段的總結報告，並對項目的階段工作進行了詳細審查和質詢。

專家組討論評議後，一致認為「新舟」700飛機項目研製工作嚴格按照民機研製程序和適航規章要求，完成了詳細設計階段的各項任務，達到預期階段目標，同意「新舟」700飛機項目詳細設計階段工作通過評審，自此項目研製工作將全面轉入生產試製與驗證階段。

▲新舟700飛機。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據了解，「新舟」700首架機將於今年9月總裝下線並展開首飛準備工作，力爭在年底前實現首飛目標。這也標誌著「新舟」700項目自2013年12月立項以來，已經順利完成需求與概念論證、初步設計和詳細設計階段的全部工作，距離首飛目標更近了一步。

「新舟」700飛機是大陸自主研發的新一代70座級渦槳支線飛機，最大時速可以達到637公里，非常適合高溫、高原、短跑道機場和翻山越嶺複雜航線等運營環境。

▲新舟700飛機模擬飛行圖。（圖／翻攝自微信@民航事兒）

▲新舟700飛機模擬飛行圖。（圖／翻攝自微信@民航事兒）

「新舟」700飛機市場銷售工作在2015年啟動，至今已與11家客戶簽訂了285架意向訂單，相關研製也在2017年通過初步設計評審，進入詳細設計階段。「新舟」700飛機機頭、前機身、貨艙門等，皆在2018年陸續展開組件裝配工作，機翼也已開始部件總裝工作；該飛機項目各參研單位在今年將圍繞「試製」和「試驗」兩條主線展開中後期工作。

「新舟」700飛機是大陸國家民用飛機「兩幹兩支」發展戰略的重要組成部分，問世後將非常有利於大陸在相關領域彌補技術和市場空缺，能為後續研發創造更加友好的工作環境。據悉，截至目前，「新舟」700飛機已經簽訂了100筆訂單。

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