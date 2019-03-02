轆轆溫泉2婦人登山迷途　警消立即救援平安尋回

▲兩婦人登山迷途，幸被警消找回。（圖／記者楊均典翻攝）



記者楊均典／台東報導

台東縣警察局關山分局霧鹿派出所值班所長秦肇國於1日7時45分許，接獲勤務指揮中心通報「轆轆溫泉山區有兩名登山客失聯，請派員協助搜尋」，隨即請警員余正義與消防特搜隊員會同，與報案人謝先生沿途搜尋，在警消豐富的尋人經驗判斷下，順利於11時45分許在大崙溪山區尋獲迷途的高及王姓婦人，經察看兩人身體狀況均無礙，有驚無險的完成此次「登山迷途」搜救任務！

來自台北市及新北市的4名登山客，依申請時間於上月28日入山，前往南橫山區知名景點「轆轆溫泉」，於3月1日15時30分許，高姓及王姓婦人因體能狀況不佳，便請2名同行隊友先行前往目的地紮營，2人抵達多時都不見她們蹤影，越想越不對勁，隨即返程找尋，但均遍尋不著。

謝姓隊友於是向119請求協助，另一方面關山警察分局勤務指揮中心亦獲110通報，立即轉報霧鹿派出所，秦肇國隨即請所內同仁余正義會同消防特搜隊員，陪同報案人謝先生上山執行搜救任務。

余正義因在南橫山區服務已逾10多年，對於地形地物相當了解，再加上尋人經驗豐富的特搜隊員，最終順利在11時45分許在大崙溪山區尋獲迷途的高姓及王姓婦人，且經察看身體狀況及精神都無礙，還好有警消的傾力相助，避免一場意外事故的發生，一行人也連連向警消表達謝意，讓他們可以平安返家！