加國正式啟動「引渡孟晚舟」程序　華為：感到失望

▲孟晚舟與華為公司。（圖／路透社／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

加拿大時間3月1日，司法部長決定針對「孟晚舟案」簽發授權進行令，代表著正式動「引渡孟晚舟」的程序。對此，華為2日發布律師聲明指出，對於加拿大政府的行為「感到失望」，「孟女士沒有任何不當行為，美國對她的起訴與引渡是對司法程序的濫用」。

華為在聲明中指出，「美國的指控是出於政治動機。美國總統曾多次表示，如果孟女士案有助於美國與中國達成貿易協議，他會對此案進行干預。在這種情況下，加拿大司法部長仍然決定簽發授權推進令，我們對此感到失望」，且「美國指控的行為在加拿大根本不構成犯罪。儘管如此，加拿大司法部長仍然同意簽發授權推進令，這完全不符合『雙重犯罪』的基本引渡原則」。

▲華為《關於加拿大簽發授權推進令、啟動引渡程序的律師聲明》全文。（圖／翻攝自環球時報）

面對孟晚舟即將被引渡至美國，華為表示，「孟女士沒有任何不當行為，美國對她的起訴與引渡是對司法程序的濫用」，同時「希望孟女士的合法權利在引渡過程中的司法階段能得到保護」。

針對加拿大簽發授權進行令的舉動，中國外交部發言人陸慷指出，「這是一起嚴重的政治事件，我們再次敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕令和引渡請求，敦促加方立即釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國」。

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