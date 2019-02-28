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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／蘇州1月新增台企34家　同比增長55%

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▲蘇州　山塘古街。（圖／記者曹悅華攝）

▲蘇州山塘古街。（圖／記者曹悅華攝）

《江蘇》蘇州1月份新增台企34家　同比增長55%

蘇州1月新設立台資企業34家，同比增長了55%；廣義新批合同台資近2.7億美元（含增資，未扣除轉股因素），與去年同期相比，合同台資增長62%。全市累計批准台資企業超過11000家，5萬多名台籍人員在蘇州深耕發展。（中新社）

《北京》今年實施300個重點工程項目　投資1.1億

2019年北京市重點項目融資工作會27日宣佈，謀劃實施「三個一百」市政府重點工程，包括100個基礎設施、100個民生改善和100個高精尖產業項目。重點工程當年計劃完成投資約2354億元（人民幣，下同，約新台幣1.1兆）、建安投資約1243億元（其中社會投資約874億元）。此外，北京計劃加大民生項目的比重，今年重大民生改善項目上升到了100個，增加了近一倍。（人民日報）

《四川》成都今年實施1090個重點項目　年度計劃投資2.2兆

四川在今年計劃實施重點項目1090個，年度計劃投資4800億元（約新台幣2.2兆元），力爭全社會固定資產投資總額增長10%以上。其中，實施重點項目839個、年度投資2894億元；實施成都金融總部商務區等經濟中心建設項目296個，年度投資1166億元；實施科技中心建設項目142個、金融中心建設項目119個等。（成都日報）

《上海》2018關區進出口超28兆　較去年增長7.3%

據統計，2018年上海關區進出口6.41兆（約新台幣28兆），比上年增長7.3%。其中，出口3.71兆，增長6%；進口2.7兆，增長9.2%。從外貿主體看，外商投資企業通過上海關區進出口3.51兆，增長4%，佔同期關區進出口總值的54.7%。值得注意的是，集成電路為最大類進口產品，汽車進口出現下降。（勞動報）

▼特斯拉（Tesla）首批Model 3於22日抵達上海外高橋碼頭。（圖／澎湃新聞）

▲▼特斯拉Model 3到貨上海。（圖／澎湃新聞）

《重慶》發行今年首批政府債券1178億元

今年重慶市首批政府債券於26日在上海證交所發行。首批政府債券總額為256億元（約新台幣1178億元），其中新增政府債券230億元，再融資債券26億元，平均利率為3.46%。按計劃，此次發行的債券資金將用於重大基礎設施建設和民生工程項目，以及償還到期的政府債券本金。（重慶日報）

《上海》實施資本項目收入結匯支付便利化試點

國家外匯管理局在自貿試驗區實施資本項目收入結匯支付便利化試點。據悉，資本項目收入結匯支付便利化試點政策，是指符合條件的誠信優質企業辦理資本項目收入結匯支付時，可以僅憑《資本項目外匯賬戶資金支付命令函》直接在銀行辦理，無需事前、逐筆提交證明交易真實性的單證材料。（中新社）

《香港》深圳GDP首超香港　差距達1000億

香港政府27日公佈統計數據，去年香港的地區生産總值（GDP）為28453.17億港元，折合為人民幣24000.98億元，按年增3%。但去年深圳市的GDP為人民幣24221.98億元，首次超越香港，差距達221億元（約新台幣1071億元）左右，成為大灣區城市經濟總量第一的城市。（香港經濟日報）

《廣東》佛山南海發放3兆鼓勵企業對接資本市場

佛山南海25日對去年進駐廣東金融高新區的證券公司分支機搆及完成上市、掛牌新三板以及掛牌廣東股權交易中心的南海優質企業，頒發總值超過6600萬元（約新台幣3兆）的政府扶持資金。此外，2018年南海新三板掛牌企業達42家，新三板數量居佛山第一。目前南海上市後備企業168家，完成股份制改造企業95家，涉足多層資本市場的企業1400多家。（中新社）

▼廣東佛山市。（圖／CFP）

▲▼廣東佛山市。（圖／CFP）

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關鍵字：蘇州台企,2019重點項目,上海進出口,政府債券,粵港澳大灣區,深圳GDP

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