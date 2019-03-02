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川普推特語錄／跟金正恩有非常實質的談判　我們都知道彼此想要什麼

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

川普總統剛結束越南行程返回美國，馬上就要面對一場政治風暴；他的前私人律師柯恩（Michael Cohen）在國會聽證會上披露諸多對川普不利的證據和證言。川普指控柯恩的證詞是謊話連篇，又稱他早已完全失去信譽，不管說什麼都不足為信。另外，雖然平壤和華府對川金會破局的原因各執一詞，但川普仍堅持他與金正恩有非常實質的談判。

想看更多川普推特語錄，請點擊：
►►川普推特語錄／感謝阮富仲主席、阮春福總理以及越南人民的慷慨招待
►►川普推特語錄／今晚與金正恩有很棒的晚宴　期待明天繼續我們的討論
►►川普推特語錄／剛剛抵達越南　感謝在河內舉辦招待會的所有人

▼Michael Cohen的寫作手稿顯示，他從未有規模地做過偽證。他作證時一定忘了他的書。Hillary Clinton的律師Lanny Davis對此有何看法。他有收騙子Hillary的錢嗎。利用她的律師？

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▼哦我知道了！現在2年來的通俄案已經分崩離析了，除了騙子Hillary和民主人之外根本沒有人通俄，然後他們說，「嘿我有個點子，我們來看看川普的財務和美一筆交易，讓我們就循著沒信譽Michael Cohen和他週三說的虛假不實陳述。」

門都沒有，是時候阻止這種腐敗且非法的獵巫了。是時候開始關注誰才犯下真正罪行的一方。共和黨人被霸凌得夠久，現在就必須了結！

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▼國會必須要求檢視Michael Cohen的新書謄本，不久前才送去給出版社。當你看出星期四證詞的謊言、歪曲事實和矛盾時，你的頭腦會天旋地轉。根本就像不同人！他完全失去信譽！

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▼哇，剛揭露Michael Cohen曾力推一本「給川普的情書」新書手稿，是他在夏綠蒂鎮事件和赫爾辛基之後才寫的，這是他想耍流氓所找的藉口。這本書跟他的假證詞完全相反，換言之他在說謊！

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▼很高興從越南回來，那是很棒的地方。我們與金正恩進行了非常實質性的談判，我們知道他們想要什麼，他們也知道我們必須獲得什麼。雙方關係很棒，讓我們拭目以待。

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關鍵字：川普,推特,北美要聞

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