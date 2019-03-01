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謎！德州最老死刑犯伏法　遺言「那會是5塊錢」令人費解...

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監獄、囚犯。（圖／達志／示意圖）

▲科布爾身揹3條人命。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

美國德克薩斯州（Texas）70歲死刑犯科布爾（Billie Wayne Coble），是德州自1982年恢復死刑以來最年長的一名死囚。他於昨（28）日伏法，伏法前他說了一句話「那會是5塊錢（That'll be five dollars）」，但完全沒人理解那是什麼意思。

據《CBS News》報導，科布爾於1989年8月，因與妻子感情生變，憤而跑到德州阿克斯特爾（Axtell）槍殺了岳父（Robert ）、岳母（Zelda Vicha），以及妻子任職警察的兄弟鮑比（Bobby Vicha）。

科布爾隨後被判處了死刑，過了將近30年終於伏法，不過卻無法抹滅帶給妻子家庭的傷害。鮑比的兒子傑爾（JR Vicha）因為父親被槍殺，受到啟發，成為一名檢察官。傑爾表示，延誤多年後，終於執行死刑，也許對科布爾來說，也是一種解脫。

而背負3條人命的科布爾在注射死刑之前說出「That'll be five dollars」，接著便被注射毒劑，喘了幾口氣後死亡，卻無人知曉他遺言中的含義。

▲▼ 美國德州最老死行犯科布爾，於伏法前留下遺言「那會是5塊錢（That`ll be five dollars）」 。（圖／美聯社）

▲ 美國德州最老死刑犯70歲的科布爾（Billie Wayne Coble）。（圖／美聯社）

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關鍵字：美國,德克薩斯州,科布爾,Billie Wayne Coble,北美要聞

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