首度由台灣學者命名！　興大發現活化石「穿山甲木鼻白蟻」

▲穿山甲木鼻白蟻的兵蟻與工蟻。（圖／興大提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

再添一起台灣之光！國立中興大學昆蟲系副教授李後鋒與博士生梁維仁發現新的白蟻品種，命名為「穿山甲木鼻白蟻」，是第一個由台灣人發表命名的白蟻。據了解，此物種屬於木鼻白蟻科，是介於木白蟻演化至鼻白蟻的過渡類群，現存的物種稀少且分布侷限，從未在台灣被採集，屬昆蟲中的「活化石」。

李後鋒憶述，學生梁維仁2014年為了採集，一連消失好幾天，回實驗時時拿著一個酒精瓶裝的白蟻給我，說是一種新種的散白蟻，當下只用肉眼瞄了一眼，心想鸞山穿山甲基地已經去過3次，怎麼可能找的到新種白蟻，還碎唸「為什麼不好好完成手邊工作，卻跑去抓蟲呢？」

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事隔幾個月，經過鑑定後發現，此特徵不屬於台灣已知白蟻科類，那個晚上，李後鋒和幾個研究生翻箱倒櫃找出各種可能的檢索表，甚至將物種與亞洲所有鼻白蟻科物種的型態進行比對，最後才發現與木鼻白蟻科的樣本吻合。

新發現的白蟻介於大家熟知的鼻白蟻科與木白蟻科（Kalotermitidae）之間。「哇！真的好特別喔！」李後鋒跟學生在研究室歡呼，因為他們知道這晚是開啟全新白蟻研究領域的重要時刻，這是一百多年來再次在台灣發現的新紀錄科，也是台灣的第五個白蟻科級類群。

這項研究成果近期發表在「美國昆蟲學會會刊」、「無脊椎動物系統學刊」。興大指出，化石證據顯示，木鼻白蟻曾廣布在世界各地，現在只剩下亞洲地區有零星分布，自1980年後少有發現紀錄，在白蟻的9個大科中，木鼻白蟻科唯一沒有遺傳資訊。

至於名字發想怎麼來，梁維仁補充，為感念當地布農族人協助由屏東科技大學進行的穿山甲保育計畫，因此以穿山甲的布農族語發音 halum命名此物種為Stylotermes halumicus，中文名稱為「穿山甲木鼻白蟻」。

興大指出，透過這次發現，昆蟲學家終於可了解木白蟻演化成鼻白蟻的階段，未來透過繼續研究此物種，在白蟻的防治、分類與生態上都能有更大的斬獲。

▼右方的樹就是發現穿山甲木鼻白蟻的第一棵樹。李後鋒副教授在中間，梁維仁是右1。