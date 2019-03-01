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社會 社會焦點 保障人權

「我不是乞丐」腦性麻痺的他從小被人當智障　叫賣果凍努力存活

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記者陳雕文／新北報導

「我的命，是被救回來的」跟雙胞胎哥哥一起來到人世，吳思遠卻罹患先天性心臟病以及腦性麻痺，永久性肢體障礙及癱瘓問題，讓他幾度想自殺，後來聽朋友建議，開始進貨賣起蒟蒻果凍，坐著電動車，穿梭在人來人往的捷運出口及夜市。有時候喊一整天也賣不出一包，但他不氣餒，還說「我不要當乞丐，我要靠自己努力活著」

▲▼吳思遠。（圖／記者陳雕文攝）

▲35歲的吳思遠，不希望因為肢體障礙，一輩子當乞丐，努力在夜市叫賣果凍。（圖／記者陳雕文攝）

現年35歲的吳思遠，穿著帥氣的襯衫以及西裝外套，面帶微笑，慢慢推著輪椅靠近《ETtoday新聞雲》記者，他靦腆地說，很珍惜受訪的機會，有機會上鏡頭，當然要好好打扮。他還說，會存錢去夜市尋找適合自己的西裝，也有些是朋友多的送他穿，「雖然我買的、用的，人家可能覺得都是便宜貨，但我很盡力讓自己看起來體面，而且是花自己賺來的錢買的」

痛苦的童年

吳思遠說，媽媽經歷血崩，辛苦把他們兄弟倆生下，抱在懷中時，發現他的臉色發紫，急忙請醫師檢查，才發現問題。「我很難過，他（哥哥）都可以活蹦亂跳」吳思遠表示，小時候很忌妒哥哥以及其他健康的小孩，為何只有他受苦。

▲▼吳思遠。（圖／吳思遠提供）

▲▼吳思遠。（圖／吳思遠提供）

▲小時候，吳思遠忌妒哥哥可以和其他小朋友一樣，活蹦亂跳，自己只能痛苦復健。（圖／吳思遠提供）

吳思遠說，「從小就開始復健，還要面對其他小朋友的異樣眼光，所以過去非常自卑…國小的時候都只能坐在教室末排的角落，連老師都不太喜歡我」、「因為怕我被欺負，所以家人幫我安排到資源班，也就是啟智班，但我其實思考能力沒有太大的問題，只是因為沒辦法像正常人那樣的表達，就常被當成智障…」

由於父母擔心吳思遠不能受到良好的教育與對待，逢年過節都會帶著禮盒去學校。但極盡所能討好老師的行為，讓他覺得，「我不是正在接受9年國民義務教育嗎？為什麼受教的權利，以及老師對我的臉色，是靠父母收買來的？只因為我行動不便，就得在一個根本不公平的環境下學習？」

曾以為死是解脫

吳思遠說，因為一直麻煩家人照顧，「10幾歲的我就在想，為什麼不乾脆死死就算了」，拿起書桌上的美工刀，他思考，要不要就直接割下去，後來突然想到，自己喜歡音樂、喜歡寫詞、還有很多喜歡的事情還沒完成，「我還不能死，但又不知道怎麼讓大家看到我的優點，不要只對我的外表指指點點…」

吳爸爸看著兒子自卑又封閉，心裡非常難過，決定跟其他也有心臟病童的家長，共組「社團法人中華民國關懷心臟病童協會」，透過協會舉辦冬、夏令營，帶著吳思遠接觸人群，讓他多與同儕互動。慢慢的，吳思遠笑口常開了，也能與病童、一般的孩子成為朋友。

▲▼吳思遠。（圖／吳思遠提供）

▲吳爸爸（圖右）成立「社團法人中華民國關懷心臟病童協會」，帶吳思遠走向戶外，接觸人群。（圖／吳思遠提供）

提起話筒，從電話行銷做起

吳思遠分享道，「高中畢業後求職，當時就想，既然大家都看外表，我就先做一些看不到外表的工作，擔任電話行銷、信用卡催收客服、信貸電話客服等職務，慢慢培養口才。有勇氣面對陌生人，並推銷產品後，成為一名業務，開始賣塔位與生前契約。後來有朋友推薦， 「要不要賣果凍」他想想，沒有叫賣的經驗，又有機會多看看、多認識人，立刻答應了。

▲▼吳思遠。（圖／記者陳雕文攝）

▲吳思遠穿著帥氣的襯衫以及西裝外套，面帶微笑，慢慢推著輪椅靠近《ETtoday新聞雲》記者，他靦腆地說，很珍惜受訪的機會。（圖／記者陳雕文攝）

果凍，這一賣就是10多年

吳思遠說，一開始，母親幫他的電動車後方掛上牌子，寫「殘胞蒟蒻果凍」，他很難受，「我想做好生意，為什麼還要刻意寫『殘胞』？是要透過我身體的缺陷來讓人同情嗎？那不就跟跪在地上，等人投錢的乞丐一樣？」後來其母親才改成「蒟蒻果凍」

▲▼吳思遠。（圖／記者陳雕文攝）

▲進入樂華夜市以前，吳思遠在馬路邊將木板、牌子、蒟蒻果凍準備好，一切就緒後，他還露出歡喜的笑容。（圖／記者陳雕文攝）

吳思遠樂觀地說，「現在是果凍哥！從中午12點多出門，一直喊到晚上10點，生意不穩定，有時候一整天可能賣不出一包，但我不會難過，因為我是靠自己努力，不必靠人施捨，也是會有生意不錯的時候唷」

「我要幫助其他弱勢」平均每個月賺2萬8千元的吳思遠，除了到夜市、捷運出口等區域叫賣，他還會跟心臟病童協會等單位一起籌辦活動，自掏腰包帶孩子外出玩樂，並且安排獎學金補助，讓心臟病童能夠繼續深造，提升學歷，進而創造就業的機會。

吳思遠說，「我的人生，這一路走來，並不容易，但我還是希望，有餘力時就去幫助別人」

吳思遠小檔案（果凍哥）
年齡：35歲
學歷：桃園啟智學校
經歷：電話行銷、信用卡催收客服、信貸電話客服、賣塔位
現職：叫賣1袋100元的蒟蒻果凍
擺攤時間：
星期一公休
星期二到星期六12:30-23:00
白天：西門捷運站台北車站
晚上：永和樂華夜市、饒河夜市

▼進入夜市過了一小時，就有小妹妹拿著100元給吳思遠說，「我要一包果凍，謝謝」。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼吳思遠。（圖／記者陳雕文攝）

▼又過不久，隔壁攤的漂亮女子也來跟吳思遠捧場，連買兩包果凍。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼吳思遠。（圖／記者陳雕文攝）

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關鍵字：吳思遠,腦麻,心臟病,果凍哥

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