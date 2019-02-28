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星巴克「貓爪杯」聖杯戰讓5萬人驚呆！排隊互毆開賣2分掃光…官方回應了

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▲▼星巴克「貓爪杯」聖杯戰讓5萬人驚呆！排隊互毆開賣2分掃光…官方回應了。（圖／翻攝微博）

▲星巴克「貓爪杯」聖杯戰讓5萬人驚呆！官方回應了。（圖／翻攝微博，下同）

大陸中心／綜合報導

「今天是星巴克最出名的一天！」大陸星巴克26日上架粉紅色雙層玻璃、限量「貓爪杯」，造型獨特又可愛，一夕爆紅，竟出現粉絲搭帳篷徹夜排隊的奇景。有店面早上8點開門，一瞬間4、5名客人就飛奔結帳，從開門到完售只用不到2分鐘，黃牛更把價格炒破10倍高，讓網友看傻眼，批評是「一個星巴克杯子，讓一群人丟了體面」。最後官方緊急宣布，貓爪杯將上架網路平台。

大陸星巴克26日上市2019春季櫻花系列，其中限量、造型獨特又可愛的「貓爪杯」，雙層玻璃設計，只有177ml的容量，看著飲料注入杯中，漸漸變成各種顏色的貓爪，讓許多網友瞬間融化，一夕爆紅，引發搶購潮，有網友甚至在前一晚11點就到門市搭帳篷排隊，堪稱是星巴克最紅的一天。

▲貓爪杯,星巴克。（圖／翻攝自微博）

▲▼星巴克「貓爪杯」聖杯戰讓5萬人驚呆！排隊互毆開賣2分掃光…官方回應了。（圖／翻攝微博）

▲▼星巴克「貓爪杯」聖杯戰讓5萬人驚呆！排隊互毆開賣2分掃光…官方回應了。（圖／翻攝微博）

▲▼星巴克「貓爪杯」聖杯戰讓5萬人驚呆！排隊互毆開賣2分掃光…官方回應了。（圖／翻攝微博）

▲全城瘋搶！排隊客互毆開賣2分掃光貓爪杯。

一名北京網友爆料，有外賣哥為了搶貓爪杯撞倒貨架，所有杯子全摔破，最後沒有人買到杯子。微博上更出現各式各樣搶杯子大打出手的糾紛，包括2個男客互毆，2女客抓頭髮開打，其中一間門市早上6點開門，店員還在整理貨物，2名女子就爭先恐後衝進門，直接把貨架撞飛，畫面瘋傳，甚至有爆料店員黑箱「暗槓」，當著第一個排隊民眾面前刷走杯子。

根據《北京青年報》報導，網購平台已經開始出現黃牛「貓爪杯」，官方定價一個199元人民幣，已經炒到最低400元起至1800元不等的驚人天價。有男網友訴苦，當天早上排隊沒買到女友心愛的貓爪杯，為了哄她開心，不得不高價買杯，下單還算早，只花588元，買完再看，店家已經提高100多元價格。

被戲稱為一杯難求的「聖杯之戰」，星巴克麗苑街分店受訪時指出，「貓爪杯」的供應不可能一間店只到獲2個，「這個杯這麼火，肯定不會只有這幾個，日後公司肯定還會追加的。」26日下午，星巴克官方微博隨即發布新動態，透露「貓爪杯」補貨正在加緊安排，並且即將登陸天貓星巴克官方旗艦店，售價和補貨心意一樣，始終不變。具體事宜將在第一時間公布。

▲▼星巴克「貓爪杯」聖杯戰讓5萬人驚呆！排隊互毆開賣2分掃光…官方回應了。（圖／翻攝微博）

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關鍵字：貓爪杯,星巴克,大陸星巴克,starbucks,黃牛,天貓

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