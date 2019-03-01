大陸攻台開戰！他列4點分析「中共必滅亡」　軍武專家回應了…1招鎖台灣

▲面對大陸來勢洶洶，中華民國總統蔡英文則表示，「台灣人絕對不接受一國兩制」。（圖／翻攝自蔡英文粉絲專頁）

記者陳怡伶／採訪報導

大陸國家主席習近平1月提出「祖國必須統一，也必然統一」、「不承諾放棄使用武力」的論點，這一席話可讓PTT炸鍋討論「大陸攻打來怎辦？」一名網友就列出4點分析說，美國會在一島鏈部屬防禦力量，新疆、西藏地方會反抗，「老共就會滅亡。」對此，台灣國際戰略學會理事長王崑義受訪時則透露，中國已不是10幾年前的中國了，「哪需要攻打？一招「『經濟封鎖』就能把台灣壓得死死的，更別說滅亡。」

習近平1月2日在《告台灣同胞書》40週年紀念會上表示，「一國兩制」一直以來都是兩岸統一的基本方針，「我們一如既往尊重台灣同胞、關愛台灣同胞、團結台灣同胞、依靠台灣同胞，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一。」

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▲習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上談兩岸問題。（圖／路透）

習近平也針對台獨反彈聲浪做出回應說，統一是歷史大勢，是正道，「台獨」是歷史逆流，是絕路，「我們不承諾放棄使用武力」，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂份子與分裂活動，絕非針對台灣同胞。

習近平一席話引爆台灣網路，一名網友在PTT發文說，其實沒有什麼機會爆發戰爭，但打過來根本也不用怕，「老共百分之百不敢打，打了就是自殺而已，我們不用擔心統戰。」

他還列出4點分析說，一、美國勢力大，中國一旦對台灣動武，美國會開始在第一島鏈部署防禦力量，第七艦隊只要開到台灣海峽，中國軍隊就過不去台灣，最後打不了就收場。

▲網友在PTT分享自己的論點。（圖／翻攝自PTT）

二、日本、韓國加入戰局；他認為，若中國敢打美國第七艦隊，「日韓的軍事基地就會一起幹掉你，敢打日韓的軍事基地，日韓就會一起上，中國就會被圍毆。」

三、地方勢力反抗，他分析說，新疆、西藏一看到中國被美國、日本、韓國攻打，便會連結反抗勢力跟著作亂，趁機反抗獨立。四、印度也會參戰；他透露，當中國陷入戰爭時，印度會順便搶地盤，「最後老共就會滅亡」。

該名網友綜合以上4點看法後說，台灣人不用擔心統戰，就算有些人願意被中國統治，「但美國也不願意，你（中國）就統不了，也獨不了，美國爸爸的大腿，台灣能不抱嘛？」

▲網友認為，美國第七艦隊一來台海，中國根本不敢靠過來。圖為「考本斯」號（USS Cowpens）。（圖／CFP）

對於網友提出4點佐證「中國必滅亡」的看法，台灣國際戰略學會理事長王崑義接受《ETtoday新聞雲》時表示，雖然美國軍事力量強度夠，可以干預兩岸戰爭，但現在的中國在各方面不論是軍事、經濟都已崛起，不再是10幾年前的中國了，此一時彼一時。

至於美國會不會派軍隊對抗中國，王崑義認為，軍事只是一種工具，戰爭只是最後的選項，美國若是要針對中國，會透過別的手段來影響，像是經濟就是很好的選擇，現在誰都不願開打，都只在擺架勢而已，「南韓參戰的話可能性不高，別忘了北韓還在。」

▲中共在西藏、新疆部署解放軍，專家認為，「要反抗很難」。（圖／翻攝自新華網）

網友分析說「西藏、新疆地方勢力會一起反抗」，王崑義提出4點反對說，根本不太可能，西藏、新疆有多大能耐反抗，「一、中共解放軍已在當地部屬解放軍，要是一有反抗絕對壓制到底不手軟；二、交通方便，現在有高鐵南往北來，運輸武器都很快，馬上就能壓制。」

三、漢族意識高漲，他認為，很少人願意跳出來支持藏族，加上中國漢族意識高漲，更不可能幫忙了。四，大家都求安穩，百姓不願戰爭，尋求安穩，不太會有反抗想法。

▲王崑義認為，中國不論經濟、軍武都在進步，已不是10幾年前的狀態了。（圖／中國國防部網站）

至於印度是否搶奪土地、瓜分勢力的論點，王崑義笑說，印度是能射核子飛彈，但也無法精準射到中國，「印度沒實力啦，別開玩笑，要搶也只能搶藏南而已。」

追根究柢，兩岸到底會不會打起來，才是台灣人最受矚目的重點。王崑義分析說，以現在來看打起來機率很低，現在只剩民進黨敢嗆中國而已，就是相信中國不敢攻打過來，「大家都打理論戰，中國也不想理會，台灣怎麼鬧就是不會妥協，而且何必透過戰爭，只要用經濟封鎖，南北直接不往來，還什麼新南向政策。」

▼大陸軍方特種部隊艱苦訓練。（圖／新華社）

▼大陸東部戰區陸軍第73集團軍合成旅展開兩棲作戰演練畫面。（圖／翻攝自微博）