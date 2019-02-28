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影／過去只會「貪吃蛇」　魏明谷玩「還願」談228：助理大概想嚇死我

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政治中心／綜合報導

台灣團隊「赤燭」製作遊戲《還願》受到歡迎，吸引許多政治人物瘋玩。前彰化縣長魏明谷因為助理的介紹也玩了這款遊戲，讓他想起228事件，還幽默地說：「助理大概想嚇死我。」

魏明谷表示，228和平紀念日前夕，《還願》因為一個彩蛋引起風波，但也因此注意到他們所製作的前一款遊戲《返校》，如此精彩的緊扣白色恐怖時期的歷史元素，並融合到遊戲的劇本設計內，用另一個角度去探索時代的故事。

魏明谷在臉書上PO出一段影片解釋《返校》的時空背講，就是228事件事件後的戒嚴時期，他指出，當時人民的基本自由都受到限縮，而這件事的發生「就註定是個悲劇」，並強調228事件不是台獨事件，也不是要掀起族群對抗的象徵，「是一個人民追求自由民主抗爭的過程」。

魏明谷表示，希望大家記住這段歷史，感嘆現在可以享受言論自由，甚至可以揶揄國家元首，自由是多麼垂手可得，最後更象徵性的拿起掃把喊話，「不管手上拿了什麼什麼東西，和為民主自由，是每個人的責任。」

魏明谷也說，期望我們能勇敢面對歷史傷痛，願台灣平安，人民幸福，悲劇永不再發生！也期望赤燭團隊能渡過風波，繼續製作更多具有深度的遊戲。

該貼文截至目前為止吸引8千多人瀏覽，許多網友留下正面回應替魏明谷加油，還有網友表示，「一開始被貪食蛇戳到笑點，但影片看完卻鼻酸了」、「台灣加油，民主得來不易」。

▲▼魏明谷從《返校》談228事件。（圖／翻攝魏明谷臉書直播）

▲魏明谷從《返校》談228事件。（圖／翻攝魏明谷臉書直播）

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