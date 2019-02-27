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「神力女超人」許淑華助攻！鄭世維：她的魅力早就知道

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▲許淑華、鄭世維。（圖／翻攝自鄭世維FB）

▲許淑華、鄭世維。（圖／翻攝自鄭世維FB）

政治中心／綜合報導

新北立委補選將於3月16日登場，藍綠參選人紛紛找黨內大咖站台，而國民黨參選人鄭世維除了有高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕加持外，27日也與「神力女超人」立委許淑華一同掃街拜票，且所到之處都有婆媽們稱讚許淑華「好漂亮！」。

鄭世維26日即在臉書預告，隔日上午將會與許淑華至三重大同市場掃街拜票，並上傳許淑華扮演神力女超人的照片，短短半小時就吸千讚，網友留言「會穿神力女超人出現嗎？」、「最美立委」，並不斷問行程在哪裡，引發熱烈討論。

許淑華與鄭世維拜票全程都在臉書上直播，所到之處都有婆媽稱讚許淑華「好漂亮」，許淑華並保證選前之夜會來幫忙主持，但服裝不會再以神力女超人裝出現。鄭世維也說，他與許淑華早就認識，去年許淑華擔任高雄市長韓國瑜的發言人，就成功將韓市長送進高雄市府，「許淑華的魅力他很早就知道」。

而鄭世維這次有韓國瑜、侯友宜、盧秀燕站台，許淑華說，黨內幾位市長都來加持，這次看到鄭世維在每個地方都非常認真，對鄭世維的選情非常有信心。並表示，補選時間非常短、投票率非常低，她也是補選出身，當時投票率不到3成，「請大家踴躍投票」。

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關鍵字：許淑華,鄭世維

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