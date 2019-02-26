▲鍾明海(左一）推動太極人生，期健康帶進家庭。（圖／擷取自鍾明海臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

只有身心健康，才能樂活。桃園市熊氏太極拳協會榮譽理事長鍾明海26日表示，2019年度桃園社區假日免費太極拳氣功初級班第二期招生，即日起受理報名，於3月3日開課至4月28日止，歡迎市民朋友參加，讓一生最大財富健康，帶進每一個家庭，力朝人生圓滿與和諧。

鍾明海任職桃園市政府，修練太極拳多年，相當平易近人。他指出，太極拳是一門深具文化底蘊的武術運動---兼具科學、哲學、禪韻、力與美的養生藝術課程。易學易懂，適合任何人練習，能夠健身、養生、防身、修身、練氣、蓄勁、提升靈性、變化氣質，學太極拳一輩子受益無窮。

▲▼鍾明海推動太極人生，桃園免費太極拳氣功初級班招生。（圖／擷取自鍾明海臉書）

而與多數修練太極拳的好友相同，鍾明海認為，太極拳除了有助身心健康，也要把生活要太極化，使我們的人生成為太極的人生。為了推動太極拳，鍾明海也除了出任桃園市熊氏太極拳協會創會理事長，亦出錢、出力、出時間利用餘暇四處推動，希望更多人身心健康，家庭和社會和諧。

2019年度桃園社區假日太極拳氣功初級班招生，完全免費。上課內容有：1. 太極氣功。2. 太極拳24式（初級拳架）。3.柔身操。 4.武術基本功法。二、上課地點：桃園縣農田水利會前廣場（桃園市守法路62號）。參加對象：對太極拳活動有興趣者，均可報名參加。報名時間：上課前一周或每期15人額滿為止。課程免費：為了避免浪費教學員額，報名時須繳保證金1000元，全期全勤無缺課者期末依據到課紀錄，全額退費。