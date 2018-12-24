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柯賜海虛弱連喊：我會死在監獄裡　通緝被逮！抗議天王變了樣

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▲▼滿頭白髮的柯賜海坐在輪椅上，虛弱地告訴媒體「我會死在監獄裡」。（圖／記者林裕豐翻攝）

▲滿頭白髮的柯賜海坐在輪椅上，虛弱地告訴媒體「我會死在監獄裡」。（圖／記者林裕豐翻攝）

突發中心／台北報導

抗議天王柯賜海因偽造文書未繳罰金遭通緝，24日下午於新北市亞東醫院看病時遭警方逮捕。滿頭白髮的柯賜海坐著輪椅在員警攙扶下被上銬坐上警車，過程中相當虛弱地向媒體喊「我會死在監獄裡」、「司法要改革」、「我得了帕金森氏症第三期..。」

檢調查出，柯賜海涉嫌幫前空姐劉若鈴經營的品芳苑公司向金主借款，將公司資本額從25萬元虛增至5000萬元，並改名聯立光電科技公司，柯賜海不僅擔任公司負責人，又涉以假交易幫聯立公司逃漏稅125萬元，涉嫌偽造文書等罪，一審被判8月徒刑、得易科罰金24萬元。柯上訴高院，二審僅酌改判柯賜海7月徒刑、得易科罰金21萬元，最高法院更駁回柯的上訴，全案定讞。不過柯賜海疑似沒有繳納罰金，因此被台北地院發布通緝

台北市北投警方掌握柯賜海行蹤，在亞東醫院逮到正在看病的柯賜海，將他帶回警局，媒體聞風而至，只是「抗議天王」風光不在，出現在媒體鏡頭前的柯賜海，不僅滿頭白髮，身體明顯相當虛弱，雙腳無力行走得坐輪椅，由2名員警攙扶，才能坐上警車。

而柯賜海在過程中，以相當虛弱的口氣向媒體表示，他得了帕金森氏症第3期，有向法院申請暫緩執行，還說「我會死在監獄裡」、「司法要改革，司法要公正」，許多媒體記者都對他的模樣嚇了好大一跳，相當感嘆。

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關鍵字：柯賜海,抗議天王,通緝,偽造文書,罰金,坐牢,監獄,帕金森氏症

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