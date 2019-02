冷風暴狂襲美國東岸　30英尺冰海嘯「自體築牆」五大湖畔

▲強冷風導致湖面融冰紛湧上岸,築成超過25英呎的冰大壩。(圖/翻攝自推特/@ CodyLaw1)

實習記者陳妙津 /綜合報導

美國東岸自周日(24日)以來,就遭受每小時70英里以上的暴風襲擊,造成當地屋損、電力系統受破壞,還讓超過600航班因此推遲,紐約至伊利湖部分地區也因強冷風吹襲,導致湖面上的融冰變成「冰海嘯」。

綜合外媒報導,因冷鋒影響,強烈陣風持續吹襲美國東北部地區,國家氣象局指稱,樹木與電線因此嚴重損毀,數千戶停電,超過8.5萬人受到影響。與此同時,伊利湖、安大略省等地有大量融冰因冷風紛紛湧上陸地,堆積在岸邊,形成高達25-30英尺的天然冰牆,並持續向內陸推進150英尺。

@NiagParksPolice advising that @NiagaraParks Roads Department closing Niagara River Parkway near Mathers Arch. Strong winds blowing ice over the retaining wall from the lake. Drive with caution. Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey.... pic.twitter.com/RdXh5HYxfx

▲尼亞加拉公園警局po出的「冰海嘯」影片讓網友感到驚奇。

尼亞加拉公園警局在網路上貼出一段「冰海嘯」的驚悚影片,畫面中可見湖冰快速湧現,宛如活體般不斷生長,將陸地與湖面的界線吞噬殆盡,為了維護行車安全,尼亞加拉河大道(Niagara River Parkway)已經被關閉。

紐約州胡佛海灘地區(Hoover Beach area of Hamburg)居民Dave Schultz則表示,「從沒遇過這樣的風暴,冰已經佔據我們的家園」。某些靠河路段被迫關閉,當地居民已開始自願撤離。

This ice tsunami is one of the craziest things I've ever witnessed. Starting to bulldoze trees and street lamps. #onstorm #onwx #forterie #windstorm #windstorm2019 #seiche #iceshove #icetsunami @ReedTimmerAccu @NWSBUFFALO @EC_ONweather @weathernetwork pic.twitter.com/SHj8jXCDqI