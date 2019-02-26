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冷風暴狂襲美國東岸　30英尺冰海嘯「自體築牆」五大湖畔

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▲▼強冷風導致湖面融冰紛湧上岸，築成超過25應呎的冰大壩。（圖／翻攝自推特／@ CodyLaw1）

▲強冷風導致湖面融冰紛湧上岸，築成超過25英呎的冰大壩。（圖／翻攝自推特／@ CodyLaw1）

實習記者陳妙津 ／綜合報導

美國東岸自周日（24日）以來，就遭受每小時70英里以上的暴風襲擊，造成當地屋損、電力系統受破壞，還讓超過600航班因此推遲，紐約至伊利湖部分地區也因強冷風吹襲，導致湖面上的融冰變成「冰海嘯」。

綜合外媒報導，因冷鋒影響，強烈陣風持續吹襲美國東北部地區，國家氣象局指稱，樹木與電線因此嚴重損毀，數千戶停電，超過8.5萬人受到影響。與此同時，伊利湖、安大略省等地有大量融冰因冷風紛紛湧上陸地，堆積在岸邊，形成高達25-30英尺的天然冰牆，並持續向內陸推進150英尺。

▲尼亞加拉公園警局po出的「冰海嘯」影片讓網友感到驚奇。

尼亞加拉公園警局在網路上貼出一段「冰海嘯」的驚悚影片，畫面中可見湖冰快速湧現，宛如活體般不斷生長，將陸地與湖面的界線吞噬殆盡，為了維護行車安全，尼亞加拉河大道（Niagara River Parkway）已經被關閉。

紐約州胡佛海灘地區（Hoover Beach area of Hamburg）居民Dave Schultz則表示，「從沒遇過這樣的風暴，冰已經佔據我們的家園」。某些靠河路段被迫關閉，當地居民已開始自願撤離。

▲許多風暴愛好者為了目睹奇景不惜在惡劣天氣下出門到岸邊。

冰海嘯又稱冰壅，可能是藉由洋流、強風或溫度變化而導致的現象，出現時有可能伴隨巨大轟鳴，會撤底摧毀沿岸建築。許多美國網友也紛紛分享冰海嘯的照片，「第一次看到這麼瘋狂的事」、「令人難以置信」、「川普大壩蓋好了，送去給墨西哥吧」、「氣候變遷帶來的影響嗎」、「完全席捲沿岸樹木和路燈」。

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關鍵字：美國,紐約,安大略省,冰海嘯,北美要聞

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