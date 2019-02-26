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「一定會預留徵召韓國瑜可能性」　吳敦義拚總統連環計

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圖文／鏡週刊

國民黨總統選舉提名初選之爭，在黨主席吳敦義拋出不排除徵召高雄市長韓國瑜出馬角逐的話題後，幾位王天的選情明顯受到衝擊。

本刊調查，吳敦義「拉韓」壓制最大對手新北市長朱立倫，不只藉調整黨員、民調比例，更有意推遲初選時程「以拖待變」，一方面持續衝刺，另方面讓朱聲勢繼續走跌，為必要時徵召韓國瑜取代朱立倫增加正當性，也以此因應台北市長柯文哲可能壓後宣布參選的時機。

前新北市長朱立倫黨內民調雖領先，如今恐因黨決定徵召韓國瑜而被取代。

韓國瑜是否參選總統，意外打亂藍營總統初選天王布局，對照新北市長朱立倫、前立法院長王金平陸續表態，藍營支持者拱韓聲浪持續擴大，尤其在黨主席吳敦義日前耐人尋味地拋出「最強、最不會被攻擊、最沒有意外狀況、最有勝選機會」的「四最」標準後持續發酵。

國民黨主席吳敦義鬆口不排除徵召韓國瑜參選2020，打亂天王選情。

黨內人士表示，吳敦義有黨主席的角色及準總統參選人的角色，難免會衝突，因此不會貿然宣布參選，但接連拋出仿美式初選、全黨員投票，以及黨員、民調比例各半等構想，加上吳也多次表示不要全民調，最後應採黨員、民調比例為5：5，就是要拉大對朱立倫不利的黨員投票比例，壓縮對朱有利的民調空間。

該人士說，黨內總統提名時程目前雖然由吳敦義定調，一切按照往例進行，4月公告辦法、5月登記領表、6月進行初選作業，7月在全代會上通過提名人選，但一定會設法預留徵召的可能性。

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