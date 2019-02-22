快訊／台南驚傳街頭隨機殺人！女無辜遭猛刺「腸子外露」命危

▲台南驚傳街頭隨機殺人！女無辜遭猛刺「腸子外露」命危。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者柯沛辰、吳奕靖／台南報導

台南市南區22日晚間6點驚傳隨機殺人！一名60多歲婦人帶老母親到大林國宅商圈吃飯，不料路上突遭另一名30多歲女子持刀猛刺雙手、腹部，導致腸子外露。兇嫌犯案後轉頭逃逸，被害婦人被送往醫院急救，但目前尚未脫離險境；現在警方在追查兇嫌身分。

根據警方初步調查，這起隨機刺殺發生在晚間6點13分左右，當時被害婦人開車載母親從東區家裡出發，準備停車後到大林國宅商圈用餐，不料行經大同路二段時，突然無預警遭陌生女子持刀砍殺。

目擊者指出，當時2女在人行道上激烈拉扯，他以為兩人只是在打鬧，後來一聽被害人大聲呼救，他才趕忙上前制止，但行兇女子頭也不回沿大同路向北逃逸。

目擊者說，原本想一路追上去，但看到被害婦人渾身是血、臟器外露，最後還是選擇先打電話報警，並拿毛巾幫傷者加壓止血。

▲現場血跡斑斑，令人怵目驚心。（圖經變色處理）

救護員到場後，發現婦人腹部有長約5公分刀傷，而且臟器外露，兩手還各有約5公分刀傷共3處，立刻將人送醫搶救，但目前尚未脫險。



目擊者指出，兇嫌綁馬尾，年約30多歲，身高160公分左右，身材偏瘦，犯案時穿著襯衫、牛仔褲，兇刀約20公分長。

目前警方正調閱附近監視器，全力緝兇中。

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