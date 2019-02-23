8隻麻醉鏢放不倒獅子！　動物園22歲女員工遭咬頸斷命

▲獅子馬塔伊被麻醉鏢射中8次卻沒有倒下。（圖／翻攝自Conservators Center臉書）



寵物中心／綜合報導

美國北卡羅萊納州伯靈頓保護中心（Conservators Center），日前發生實習生布萊克（Alexandra Black）遭14歲雄獅馬塔伊（Matthai）攻擊致死。出爐的報告顯示，因救援人員以麻醉鏢射中獅子8次無效，警察到場開了8槍將Matthai槍斃。

綜合外媒報導，22歲的布萊克到Conservators Center工作僅10天，當時她和其他同事在清掃獅子的欄舍，馬塔伊突然衝了出來攫住布萊克的腳踝，將她拉了進去，布萊克被馬塔伊咬住脖子拖行了一段時間，很快地她的身體就沒了動靜。為了取回布萊克的遺體，負責人與警方對Matthai射了多發麻醉都沒有用，最後警察直接將獅子擊斃，總共開了8槍。

對於欄舍未完全關閉的原因，引起外界猜疑。如今調查報告出爐，當時1顆大球在欄舍門口卡住，因此無法完全上鎖，導致馬塔伊順利穿過圍欄的門衝了出去。經過園方及警方的擊斃馬塔伊後，布萊克被救出時，頸部遭受咬傷，流血過多死亡。

園方對於調查結果表示否認，圍欄大門並不是因為大球而卡住，「這種說法既不準確又不合理」，因此他們認為此事件必須再做更詳細的調查。

Conservators Center是一個著重保育和教育的動物機構，根據官網介紹，園內有19個品種將近90隻動物，包括獅子、老虎、豹、熊狸、狼、狐猴等。