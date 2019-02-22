被批評是情緒化又極端女性　蔡英文：攻擊的人想影響領導人判斷

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文近日接受「美國有線電視新聞網」（CNN）專訪，被問及有中國大陸官員、國家媒體不斷攻擊其政策、個人，說她情緒化又極端，直指她是個女性。她回答，製造攻擊的人，是要影響領導人的判斷，影響領導人的意志。

CNN記者詢問蔡英文，現在您以台灣總統的身分坐在這裡，更重要的是，您是全球少數女性政治領袖之一，這對您的意義為何？

蔡英文表示，做一個台灣的女性總統，確實它的意義是很大。因為畢竟是華人社會幾千年來第一個民主政體在台灣，而這個民主政體，產生了一個女性的總統。換句話說，女性，是不應該被限制的，女性可以達到的，是沒有限制的；從另一個角度來看，台灣的民主確實是難能可貴的，尤其在一個華人社會裡面，能夠出現一個這麼好的民主，而這個民主又能產生一個女性的總統。



CNN記者追問，有看到中國某些官員、國家媒體不斷攻擊您的政策及個人，他們說您是情緒化又極端的領導人，往往直言您是女性，您個人如何看待？如何因應那些言語攻擊？

蔡英文表示，這種攻擊其實是每一天都有，不只是中國對她的攻擊，在國內也有很多。做為一個領導人，不論是男性或是女性，其實都面對各式各樣的攻擊。

蔡英文說，很多的攻擊，其實都是臆測的，或者是刻意製造出來的、假的事實，或者是扭曲的事實，「所以，做為一個領導人最重要的是，他的心境不會被這一些刻意製造出來的攻擊而影響他的判斷。或許，製造這些攻擊的人，他的意思就是要影響這個領導人的意志，或者是影響這個領導人的判斷。」

蔡英文強調，我們最重要的責任，就是知道這些人為什麼要做這些事情，而我們不會受到這些攻擊的影響。



CNN記者接著問，您是否不樂於回答有關女性政治人物的問題？您是否希望女性領導人能夠獲得平常心對待，不必在每次的個人訪談中，再回答這些問題？

蔡英文說，在我們還沒有到達女性領導人是一個很正常，而且是一個經常會發生的事情之前，任何的女性領導人，包括她，都有義務要回答你所要問的這些關於女性領導人的問題，「不管我喜不喜歡，我覺得，做為一個女性的領導人，我有義務替女性回答這些問題。」