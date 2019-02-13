川普簽行政命令「投入全部發展AI」　白宮：不能坐以待斃

▲川普指示聯邦政府率先研發AI技術。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普11日發布行政命令，要求聯邦政府單位投入全部資源來推動人工智慧（AI）領域。根據白宮聲明指出，隨著AI的創新步伐在各國邁進，美國不能再袖手旁觀並認為領導能力是有保障的。總統此舉又被外界視為在向中國發起挑戰。

川普並未詳細闡述發展AI的資金，或是其他細節策略。根據白宮聲明，美國在AI開發的初期收到極大的利益，也是國際上的先驅，然而，隨著其他國家發展AI，美國也要有所行動，不能只是坐以待斃。

聲明中沒有提及中國，但呼籲制定一項行動計畫，藉此保護美國在AI與科技上的優勢，這對於國家與經濟安全都是非常重要的技術，能夠對抗競爭對手。外界認為，人們越來越擔心，中國會在AI領域超越美國。

▲各國都在人工智慧領域上較勁。（圖／達志影像／美聯社）



川普發表國情咨文不到1周，他表示，投資未來的尖端產業是必要的。布魯金斯研究所（Brookings Institution）科技創新中心負責人威斯特（Darrell West）則說，白宮的行動是及時的，但如果沒有列出明確的資金，仍然不確定會如何實施，「總統有時會發布聽起來不錯的舉措，然而實際上影響不大。」

威斯特補充，到了2030年，中國將投資1500億美元，目標是成為全球頂尖的AI國家，美國要跟上步伐，AI預計會改變許多產業，這非常重要。另外，參議員盧比歐（Marco Rubio）在推特發文，中國是美方所面臨的最全面的挑戰，美國此舉是良好的開端。

《環球時報》13日社論指出，美國以「舉國體制」發展AI，卻不斷指責「中國製造2025」，等同是「捆住別人的手，自己則手腳並用」。根據評論，美國的AI技術確實強過中國，當然中國也有自己的優勢，不過，美國短期內還是難以被超越，「中國人很懂這一點，美國人有什麼可驚慌的？」

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