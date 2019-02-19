王毅上海拔3214米查看中緬邊界　為「共和國1號碑」描紅添色！

▲王毅查看中緬邊界為「共和國1號碑」描紅。（圖／翻攝雲南外事微信公號）

大陸中心／綜合報導

中國國務委員、外交部長王毅17日徒步沿邊界線踏勘中緬邊界，查看新中國第一塊界碑「共和國1號碑」，並親自為界樁上略已斑駁的「中國」及「1960」描紅添色。據了解，中緬邊界是新中國成立後與鄰國劃定的第一條邊界。

被稱為「共和國1號碑」的中緬1號界樁位於雲南省保山市騰沖市。王毅一行徒步從石城埡口出發，踏查位於海拔2900米以上山脊峽谷的中緬邊界線，直至抵達海拔3214米的尖高山主峰中緬1號界樁。王毅仔細勘查這塊新中國第一塊界碑保存情況，親自為界樁上略已斑駁的「中國」及「1960」描紅添色。

▲王毅與基層邊界工作者合照。（圖／翻攝雲南外事微信公號）

此外，國務院彭樹杰副秘書長，雲南省張國華副省長以及外交部邊海司易先良司長，雲南省外辦李極明主任一同參加巡邊。王毅還向當地的界務員了解邊界日常維護情況，向基層邊界工作者致以問候，表示感謝。

據了解，中緬邊界是根據1960年10月在北京簽署的《中華人民共和國和緬甸聯邦邊界條約》，接著在1961年兩國共同劃定的，邊界線全長2186公里。此外，兩國政府也於1984年至1986年對中緬邊界的部分地段進行了一次聯合檢查。