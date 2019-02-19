　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

王毅上海拔3214米查看中緬邊界　為「共和國1號碑」描紅添色！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼王毅查看中緬邊界為「共和國1號碑」描紅。（圖／翻攝雲南外事微信公號）

▲王毅查看中緬邊界為「共和國1號碑」描紅。（圖／翻攝雲南外事微信公號）

大陸中心／綜合報導

中國國務委員、外交部長王毅17日徒步沿邊界線踏勘中緬邊界，查看新中國第一塊界碑「共和國1號碑」，並親自為界樁上略已斑駁的「中國」及「1960」描紅添色。據了解，中緬邊界是新中國成立後與鄰國劃定的第一條邊界。

被稱為「共和國1號碑」的中緬1號界樁位於雲南省保山市騰沖市。王毅一行徒步從石城埡口出發，踏查位於海拔2900米以上山脊峽谷的中緬邊界線，直至抵達海拔3214米的尖高山主峰中緬1號界樁。王毅仔細勘查這塊新中國第一塊界碑保存情況，親自為界樁上略已斑駁的「中國」及「1960」描紅添色。

▲▼王毅查看中緬邊界為「共和國1號碑」描紅。（圖／翻攝雲南外事微信公號）

▲王毅與基層邊界工作者合照。（圖／翻攝雲南外事微信公號）

此外，國務院彭樹杰副秘書長，雲南省張國華副省長以及外交部邊海司易先良司長，雲南省外辦李極明主任一同參加巡邊。王毅還向當地的界務員了解邊界日常維護情況，向基層邊界工作者致以問候，表示感謝。

據了解，中緬邊界是根據1960年10月在北京簽署的《中華人民共和國和緬甸聯邦邊界條約》，接著在1961年兩國共同劃定的，邊界線全長2186公里。此外，兩國政府也於1984年至1986年對中緬邊界的部分地段進行了一次聯合檢查。

ET快訊
羅志祥退STAGE爆內幕！工作人員12字開嗆：會有報應
成大女研生命案　清潔工涉強制猥褻殺人被求處死刑
「做一半偷拔套」新加坡將列性侵罪　鞭刑打完再關10年
今晚101變巨型花燈！18:45上演150秒「歡樂頌燈光秀」

關鍵字：王毅,中緬邊界,共和國1號碑,緬甸,中國,東南亞要聞,東南亞華聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

網紅、素人自製內容 陸「社交電商」打造新銷售模式

王毅上海拔3214米查看中緬邊界　為「共和國1號碑」描紅添色！

送兒雷射筆當玩具！26歲父右眼被折射「一片黑」痛哭：怎工作

馬雲要幫非洲人創業　阿里成立非洲青年創業基金

網紅咖啡廳遭投訴亂收場地費　陸工商部：商家退款、消費者刪照

搶搭元宵熱　陸文化交流團赴台演出「遍地開花」

噁！公園河道驚見50死豬漂浮　全身腫脹發臭汙染水源

冒用女兒身分證坐高鐵　她竟辯「就是熬夜熬出來的嘛」

「企業幫扶、脫貧攻堅」　2019省級兩會五大看點透視各地發展目標

華聞快遞／《規劃綱要》：加快粵港澳大灣區基礎設施互聯互通

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

紅衣男衝宮廟亂翻香爐撒香灰　大鬧後「自捅8刀」倒路邊亡

韓國瑜直播質疑中央兩岸政策 連說2次：全台灣人都欠高雄人！

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

吳昕「蹦疵咖疵」唱整首超魔性　張杰直接笑場找不到節奏！

網紅、素人自製內容 陸「社交電商」打造新銷售模式

王毅上海拔3214米查看中緬邊界　為「共和國1號碑」描紅添色！

送兒雷射筆當玩具！26歲父右眼被折射「一片黑」痛哭：怎工作

馬雲要幫非洲人創業　阿里成立非洲青年創業基金

網紅咖啡廳遭投訴亂收場地費　陸工商部：商家退款、消費者刪照

搶搭元宵熱　陸文化交流團赴台演出「遍地開花」

噁！公園河道驚見50死豬漂浮　全身腫脹發臭汙染水源

冒用女兒身分證坐高鐵　她竟辯「就是熬夜熬出來的嘛」

「企業幫扶、脫貧攻堅」　2019省級兩會五大看點透視各地發展目標

華聞快遞／《規劃綱要》：加快粵港澳大灣區基礎設施互聯互通

孫瑩瑩頂愛心丸子頭裝少女　42歲扮小竟零違和感

前老闆變屬下！　水電工「爽中7.6億」霸氣買下原公司

女子吵完架竟轉身跳樓　男友伸手卻來不及抓住…看著她活活摔死

東京著衣創辦人與前夫接女爆糾紛　諷：過得不好的人情緒較差

大立光、鴻海穩盤　元宵節台股小漲6.98點收10,152點

嚴懲酒駕　台南市取締不手軟　首日移送10人

高中木聯／陳聖平2打點建功成德晉級　中興2連敗淘汰

16公尺高主燈、南門紙雕燈！台灣燈會大鵬灣5大看點搶先逛

防汛視同作戰　台南市辦37區長暨主任秘書災害防救教育訓練

洗腎驚見「黑豆乾手指」！醫：晚一步要截肢...「5族群」小心

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

大陸熱門新聞

抓未婚妻外遇　男氣炸暴打還PO..

保留「中華民國」 陸學者談兩制..

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶..

勾出民眾危機感　2020小英續..

下雪還用敞篷車迎娶　新娘臭臉了

發狠吵司機　無影腳「胸膛飛踢」

兩會召開在即　北京嚴審落地郵件

男友只顧打電動　她穿內衣放火殉..

臨盆才驚覺懷孕　女堅稱還是處女

閩南語音樂劇《隔壁親家》再登廈..

213家赴美上市中企　美證管會..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

粵港澳大灣區　將面臨這些挑戰

「隧道打冰人」拼命工作守護乘客

更多熱門

相關新聞

中國重啟駭客攻擊　回應貿易戰

《紐約時報》獨家報導，美國政府的企業與政府單位，近來成為伊朗與中國駭客攻擊的目標，美國安全專家認為，自美國總統川普2018年決定退出伊朗核協議，並持續與中國進行貿易戰，來自兩國的駭客的攻擊性就越來越強烈。尤其伊朗對美國銀行、企業和政府機構的攻擊範圍，比以前更廣泛，有數十間機構受到影響，迫使國土安全部（DHS）在政府關閉期間發布緊急命令。

英國接受華為5G，言之過早？

印度男怒告爸媽「未經我同意就生我」

5大拓展人際目的地　想脫單快衝

瓦斯外漏想關瓦斯桶反誤觸　男全身28%燒傷

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 文化大學失火 愛紗離婚 王令麟 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

戒菸海賺6萬！靠「無痛存錢法」爽出國

滴妹突宣布改名　網嗨翻：很可以

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　萬人淚崩

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

中部人凌晨被強風暴雨嚇醒　蝴蝶颱風最快今生成

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

前男友解除封鎖借錢　她拒絕：報應來了

女星IU分享獨家「快速入睡法」

創立12年！羅志祥突宣布「全面退出STAGE」

長腿妹脫內褲勾引！老公狂打電動網暴動

館長：16年兄弟為小妹妹變敵人

抓未婚妻外遇　男氣炸暴打還PO照

老婦要買菜過元宵　過馬路遭撞死

更多

最夯影音

更多

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面