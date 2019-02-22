星巴克新年限定！粉色豬豬馬克杯要你2019「豬」事大吉

星巴克迎新年必收這一波！可愛限定粉豬來襲，除了有每年必收的豬年馬克杯、豬年撲滿及豬年熊寶寶外，這次再推出從隨行杯、杯盤到收納袋等超過30幾項，造型可愛又討喜的俏皮小豬圖案以高人氣的粉色系設計，象徵把好運招進門，新春「豬」事大吉。

「豬」事大吉不能少

超卡哇伊的星巴克熊熊穿上粉豬裝，真的超可愛！春櫻盛開來個小熊杯蓋，替你留住咖啡的餘溫，小豬多功能包塞零錢、悠遊卡超級！適！合！格紋小豬瓷盤組擺上餅乾很剛好。喜氣洋洋的紅豬撲滿，印有「Starbucks」字樣，可愛的模樣讓你天天都想多投個10塊進去。

可愛馬克杯

豬年賀歲馬克杯、豬年吉祥杯盤組、印有LOGO的豬年吉祥杯匙組。

可愛的豬豬對杯感覺很適合情侶放閃打卡使用，豬柿大吉純白杯色與鑲金把手感受到一種貴氣，至於紅通通的紅色豬年馬克杯想要買著放在辦公室喝咖啡用。

保溫瓶

保溫瓶真的是送禮過節兩相宜，過年的伴手禮不知道送什麼，就來挑個保溫瓶吧！

星巴克也於1月7日至1月13日推出「迎接新年好運氣」活動，邀請消費者每日可至數位活動畫面開啟當日送出的紅包，獲取新年專屬優惠，憑優惠券可至全台星巴克門市使用相關優惠，其中獎項包括全品項第二杯半價與好友分享，還有機會幸運獲得免費茶瓦納系列飲料一杯，邀請顧客以星巴克迎接一年的新氣象及好運氣。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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