黑幫尾牙「眉角多」　從進去到出來都要小心啊！



▲黑幫尾牙氣勢驚人，但是從敬酒到離場都要注意。（圖／記者林裕豐攝）

記者林裕豐／新北報導

最近尾牙聚餐多，尤其是黑幫「公司」辦的尾牙氣勢驚人引人注意，但是這些尾牙場，從進去會場到離開都是「眉角」，黑幫大哥曾說，「公司尾牙是去表演吃飯的，不是真的吃飯。」

黑幫尾牙最盛大的就是四海幫辦的尾牙場，從之前有「台版劉德華」之稱的董事長開始，就在圓山飯店金龍廳舉辦，雖然每一桌的餐費很高，但是金龍廳取其「正固吉祥，雄霸天下」之意，一直以來都是四海幫的舉辦尾牙的首選。

至於吃尾牙時，禁忌眉角多，一般黑幫尾牙都會請來旗袍辣妹迎賓，但是這些辣妹只能看不能「撩」，一般只是點頭，不能多講話，進場時，轄區警方也都會在場蒐證；也有外省掛的堂口，在中山區辦尾牙時，被中山分局直接掃蕩掉。

敬酒時更是要小心注意，一般來說，年輕人向輩分高的大哥，一定是恭敬有加，不能叫綽號，以免引發糾紛。台北市一名綽號「神經」的大哥，很忌諱別人這樣稱呼他，但是有一年在尾牙場，年輕人喝多了，直接叫「神經大ㄟ」，酒還沒喝，就被呼了巴掌。

尾牙吃完，離場也是學問，一般大哥的司機都要樓下等待，不能讓大哥走遠路上車，不只是尊重，也是要讓別人知道，大哥坐什麼車，顯現出身價地位。