電源箱驚見「3衛生棉鎮邪」！他一打開嚇傻　網揭背後傳說：比乖乖好用

▲神秘的都市傳說，但建議請還是請專業的水電師傅修理比較好。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

母湯啦！一名網友打開電源箱時，竟然發現裡面被貼了3個衛生棉，也不知道水電師傅有何用意，趕緊PO上網詢問，結果意外引起熱烈討論，也釣出網友解釋背後的含意與功能。

從照片畫面中可以看見，電源總開關一共有3排按鈕，分別是橘色與紅色，與一般並沒有太大差別；有趣的是，左邊那扇門竟被貼上3個衛生棉，貼好貼滿一點也不漏，景象極為特殊神秘。

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▲許多網友就曾曬出工作時要用的乖乖，希望能乖乖運作讓他下班。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片在外國網路瘋傳後，也傳到台灣臉書裡，一名台灣網友還PO在私人社團「爆廢公社」裡詢問說，「唔...呃...有水電師傅嗎？這是在幹嘛？」也不解這其中的奧妙。

網友解釋說，「低成本防潮」、「吸水份的，避免潮濕」、「防潮濕，防靜電」、「乾燥用，防靜電，防水」、「防漏」、「電流不外漏」、「防潮用，而且女生的衛生棉吸水率是最佳的」、「猜防水氣？」，各種答案都有，但不外乎都是防潮濕這個答案。

▲乖乖還有分顏色，綠色=正常工作中、黃色=注意、紅色=故障。（圖／ET資料照，與本文無關）

另外，有網友覺得這跟在電腦上放「乖乖」一樣，都希望機器都能「乖乖」運作、都「靠得住」，紛紛留言說「流量再大也靠得住，跟放乖乖一樣」、「意思是再大的流量都不怕，有點像是工廠機器上會放乖乖的概念」、「要綠色的才靠得住」、「應該跟放乖乖一樣吧」、「怎麼不用幫寶適？效果更好」。

不過這只是一個惡搞的都市傳說，許多網友試著站在現實面角度分析，覺得這行為太危險了，「過載或是漏電的話，會不會跳不下來啊」、「如果它吸飽濕氣了，門一關，直接接觸開關不是更危險？」、「防止安全跳脫......？這不是好事吧？」。

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