聽不到卻感受比別人更多　他跳舞跳出自信代表台灣參加聾人選美

▲黃燦輝拿下「聾飛鳳舞聾文化親善大使選拔」活動男子冠軍，並將在5月代表台灣參加2019年南非世界聾人選美大賽。。（圖／黃燦輝提供）

記者崔至雲／台北報導

「害羞、內向」是選美比賽指導老師們對黃燦輝的第一印象，但就在去年5月黃燦輝竟拿下了中華民國聾人協會主辦的「聾飛鳳舞聾文化親善大使選拔」活動男子冠軍，更即將在今年5月代表台灣參加2019年南非世界聾人選美大賽。

黃燦輝在小時候生了一場病，發燒數天後竟發現一隻耳朵聽不見，但由於當下沒有及時發現，到了國小越來越嚴重，導致雙耳聽力越來越差，直到高中才戴上助聽器，現在29歲的他需要靠助聽器及唇語，才能聽清楚別人跟他講的話。

「水餃？睡覺？」傻傻分不清楚，儘管戴上了助聽器還是讓黃燦輝時常誤會別人真正想要傳達的話語。黃燦輝說小時候因為怕跟別人不一樣，一直不願意戴上助聽器，到了高中才願意使用，但是還是常常造成誤會，儘管出社會工作了，還是會遭到聽人歧視、欺負、嘲笑、故意學他講話，甚至找工作碰壁。

「從前的我自卑、內向、沒自信、害怕接觸人群。」但是很喜歡表演、跳舞，黃燦輝因此加入了舞團，靠著微弱的聲音以及地板的震動跳出屬於自己的舞步，有次舞團團長林靖嵐和他說了一句話「你不去做，不知道行不行，要去做才知道自已的無限可能」，讓他決定參加選美比賽，練習自己的膽量。

▲黃燦輝說，雖然聽不到卻感受比別人更多，現在的自己透過不斷的訓練更有自信 。（圖／黃燦輝提供）

選美比賽其實參加了兩次，2016年黃燦輝拿到第三名，但認為自己還可以更好，因此充實自己、加強自己，終於在2018年拿到「聾飛鳳舞聾文化親善大使選拔」活動男子冠軍，更即將在5月代表台灣參加2019年南非世界聾人選美大賽。「聽不到卻感受比別人更多。」黃燦輝說，現在的自己透過不斷的訓練更有自信了。

為了讓聽人也了解聾人的世界，他在下班之餘收了一些聽人學生，教導聽人用歌曲音樂來學手語，除了傳達手語的重要，也可以讓聽人動手、腦、眼睛，也相信當有一天聽人需要與聾人溝通時可以學以致用。

▲黃燦輝5月代表台灣參加2019年南非世界聾人選美大賽。 （圖／黃燦輝提供）

擔任黃燦輝的指導老師之一的王偉華表示，第一次看到黃燦輝，就被他跳舞的步伐以及那專注的表情深深吸引，於是鼓勵他參加選美活動，從生疏到沉穩，終於最後獲得冠軍。王偉華指出，最記得每年舉辦公益活動時都會問到黃燦輝是否願意參與公益表演，黃燦輝僅說，社會大眾對他的幫助這麼多，現在正是回饋社會的時候，義不容辭的就協助過許多的公益活動的演出，「燦輝是一位努力的青年，雖然是聽障人士但是他的人生一點也不留白」。