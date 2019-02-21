亞洲第一神手！每天摸奶年薪百萬　名媛女星不惜喬裝探找

圖、文／鏡週刊 不論男女都好奇喬奶女王到底在做什麼？「以前很多人看到招牌覺得我是做黑的，也常有癡漢打電話騷擾我…」不是什麼半套店或情色場所，真的就如直白的招牌所言：幫女性同胞喬奶。Vicky何曉玉是台灣也是亞洲第一個專業乳房按摩師。入行13年，從台北東區一間小工作室做起，如今已帶隊越洋喬奶，到海外展店去。 ▲喬奶女王Vicky，入行13年，揉過的奶超過萬對，把怪奶喬好令她得到成就感。（圖／鏡週刊提供，下同） 請繼續往下閱讀...

男賓止步，是喬奶女王每間店裡都有的標語。營造的是最私密、安全的空間，就算一屋都是女人，彼此也不會照面，進出時間都精準錯開，畢竟時代再開放，奶的問題還是頗敏感。

「有些女星或名媛還會變裝，就怕被狗仔跟，被發現來喬奶…」從事專業胸部按摩13年，Vicky口風很緊，想八卦出女星的名字是不可能的，她只說：「還有主播、退休老師啊，刻板印象中比較端莊保守的行業，其實也很多來找我。」她閱奶無數，揉過的奶也以萬對起跳，是台灣、也是亞洲第一個乳房按摩師。她說，胸部是女人的第二張臉，應該好好保養。

這天，櫃台小姐才剛安排好想從B變成C 罩杯的客人諮詢電話，緊接著進門的是願意受訪的常客小愛。小愛說自己在開店賣衣服，愛美的她全身上下都動過，花了近200萬元，「但胸部做得有點高，而且醫生說要多按摩，讓義乳外層莢膜變軟，所以固定來這裡按摩。」在按摩室，小愛上半身脫光先讓Vicky從正面、側面、手舉高、捧胸拍照，比拍寫真集的角度還多。Vicky說，自己是完美主義，很龜毛，這是她堅持要有步驟，她會幫客人拍到四十多張，不遺漏任何細節，方便每一次按完跟先前比對。當然只拍奶，沒有帶到臉。



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