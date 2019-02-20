經濟部次長帶隊談「水電」供給無虞　環評大會無法聚焦下次再來

▲經濟部環評大會上談水電供給狀況，因無法聚焦，環保署長張子敬決議下次再談。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（20日）下午召開環評會議，由環署長張子敬主持，針對「全國電源開發及供電時程規劃」等報告案討論，經濟部次長曾文生親自出席，率領代表逐一說明並強調，未來台灣「水電」供給不僅沒問題，還會愈來穩定，只是報告內容太多，環評委員提出多項問題，最後決議「下次再談」。

經濟部能源局表示，電源開發規劃方向，包括減煤減油、增加燃氣發電及再生能源和核電屆齡除役。其中，中油和台電可透過天然氣供需聯繫機制協調，滿足國內天然氣需求。能源局組長吳志偉說明，空汙管制及電廠作為部分，環署已提出全面「空氣汙染防制推動方案」，電力業占整體境內汙染源約4.5%至9.9%。其中，高雄興達電廠「先拆後建」、 停止中南電北送，中火4號機組提前除役。能源局強調， 目前沒新擴建燃煤機組規劃，燃煤機組除役後則改建為燃氣機組，既有火力電廠進行空汙改善。

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報告中說明，核一一號機已進入除役階段，沒有延役可能，二號機則在今年7月除役，若要考慮延役，相關延役申請作業也來不及辦理。能源局表示，核二、核三機組延役則有幾項困難，包括依原能會法規須提前5年申請研議（核二已超過期限），加上地方政府反對，要延役就需要把新的核燃料放進爐心，爐心內使用過的核燃料就需要移出放進乾貯設施存放，但新北市政府擔心成為永久存放地點，導致乾貯設施環差審查及興建執照申請無法順利進行。

簡報指出，屏東縣政府明確表態反對核三延役，核廢料無處去，要解決乾貯設施目前無法順利進行，必須先找到核廢料最終處理置場址，但新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東、澎湖和金門等地政府都不願意，最後預算也要國會審查。

能源局接著提到，核四要6至7年無法重啟有幾大關鍵議題，包括立院決議要求廢除核四計畫補充地質調查及辦理燃料外運等、備品無法取得，安全數位儀控設備購置已久（ 20年前設計、製造），部分零件廠商已停產或結束營業，與原廠GE協商修約（該團隊已解散），修約時間無法估計，預算編列與申請重啟，以上3項工作無法估計完成時間，而燃料棒送回原廠檢查要4至5年。

環委劉小如質疑，原來團隊解散，那下一步是怎樣？合約不存在是需要重組，還是有其他考量？環委鄭明修說，電業法通過後，看到中油、台電各自努力很難過，因為所有案子都有環境問題，用電部分經濟部是否要提出長期規畫？環委李堅明認為，國家供電法定要達備用容量15%，但不只供應面，還有去看「需求面」，且除役問題，如核廢料也沒針對現在廠址去告訴地方民眾要如何具體解決。

由於經濟部報告內容太多，環評大會上還有其他案子要討論，張子敬坦言，排議程時題目就寫得不好，時間又不是很夠，建議環委提出書面讓經濟部答覆，最後決議再安排下次時間討論。