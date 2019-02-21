出差搭便車仍申報交通費　國立二林工商校長涉貪遭聲押

▲彰化二林工商校長鄭玉珠涉貪，凌晨遭到檢方聲押。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣國立二林工商高職的校長鄭玉珠遭人檢舉涉嫌詐領，出差搭便車仍申報交通費，及以公關名義購買1萬7800元的名貴禮品給送給貴賓，還有違法花錢整修校長宿舍等；彰化地檢署檢察官蔡勝浩20日搜索傳喚10多人，偵訊到21日凌晨，認為鄭的行為構成詐欺取財，以串證、滅證之虞向法院聲請羈押禁見。

檢舉校長涉弊的教職員指出，鄭玉珠於107年6月及9月搭乘同事的便車出差，沒想到鄭也在同月申報該筆出差的交通費，涉嫌違反行政院2017年底公布的國內出差旅費報支要點，以及二林工商出差旅費報支要點中「搭便車者不得報支」的規定。

另外，該名教職員還指控，鄭每年9萬6千元的公共關係費申報項目也非常可疑，其中購買2個共4999元的枕頭以及1套1萬多元的咖啡杯，而且多次是在台南消費、購買禮品再核銷公關費。另外，2017年11月申報1筆17800元的費用，項目是購買Dyson限量版的吹風機送給貴賓，但因為經辦人員因沒有看到禮品，也不知道受贈者是何人，不敢蓋章核銷。

雖然相關教職員都明確指證，但鄭校長堅決否認，表明有人故意汙陷，今年1月間有人向廉政署檢舉，上星期開學日當天，也在學校穿堂放抗議標語表達不滿。廉政署將全案移送彰化地檢署，昨天檢察官指揮警調人員到校搜索校長室和校長宿舍，傳喚校長和相關教職員、承包整修校長宿舍的包商等10多人。

檢察官蔡勝浩漏夜訊問，認鄭姓校長涉犯詐欺取財、違反商業會計法等罪，犯嫌重大，且有串證之虞，於21日凌晨1時許向彰化地院聲請羈押禁見。

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