預防「錯頻」或「打太快」傳錯訊息　LINE電腦版隱藏功能

▲LINE「訊息已收回」功能。（圖／LINE提供）

科技中心／綜合報導

LINE近年推出不少實用功能，尤其是「訊息回收」功能，2018年更是獲得全台十大最愛使用功能第三名，可見這個功能的受歡迎程度，不過電腦版其實一直有隱藏版小技巧，可以預防「錯頻」或「打太快」傳錯訊息。

LINE在台灣的月活躍用戶突破2100萬人，意味著LINE高度佔據台灣民眾的生活，不論是生活聊天，還是工作溝通，幾乎已經成為日常生活必備通訊軟體，但是大部分的用戶最怕錯「錯頻」錯訊息，尤其是工作時，大部分的用戶最常使用LINE電腦版，因此《電獺少女》近日就特別告訴用戶，其實電腦版一直有隱藏版小技巧，可以預防傳錯訊息。

▲首先點選主畫面左下角「...」圖樣的功能鍵。（圖／記者李瑞瑾翻攝）

首先打開電腦版的LINE，點選主畫面左下角「...」圖樣的功能鍵，然後從出現的項目中，找到「設定」的選項，按進去後可以在左側找到「聊天」的選項，點進去後會出現一個「傳訊方法」的設定區域，下拉選單就會出現「Enter」和「Alt+Enter」。

▲然後找到「設定」的選項。（圖／記者李瑞瑾翻攝）

LINE原本的系統預設都是讓用戶在按下「Enter」鍵後就直接發送，所以常常打字太快就會不小心送出訊息，因此這邊特別提到的電腦版預防小技巧，其實就是修改「送出」快捷鍵，就可以避免「錯頻」或「打太快」傳錯訊息的問題，而且其實這個「快捷鍵」選項，也是可以任意更改為自己習慣的選項，大家不妨嘗試看看。

▲最後可以選擇設定「發送鍵」。（圖／記者李瑞瑾翻攝）