快訊／軍老虎落馬！　中共中央軍委房峰輝判無期徒刑

▲原中央軍委聯合參謀部參謀長房峰輝（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡浩祥／綜合報導

新華社快訊，軍事法院依法對中央軍委聯合參謀部原參謀長房峰輝受賄、行賄、巨額財產來源不明案進行了宣判。判決指出，房峰輝犯受賄罪、行賄罪、巨額財產來源不明罪，數罪並罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，追繳的贓款贓物上繳國庫。

房峰輝落馬消息自2017年9月開始流傳。今年1月9日，房峰輝被查，隔天《解放軍報》刊登評論稱，要全面徹底肅清郭伯雄、徐才厚流毒影響，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭任重道遠。

新華社先前報導指出，房峰輝嚴重違反中共的政治紀律和政治規矩、中央八項規定和軍委十項規定精神、組織紀律，涉嫌行賄、受賄、巨額財產來源不明犯罪，「情節極為嚴重，數額特別巨大，影響極其惡劣」。

▲習近平上台後，對解放軍採鐵腕反腐措施。（圖／翻攝自新華社）

報導說，房峰輝「對黨不忠誠不老實，搞兩面派做兩面人」，政治上蛻變、經濟上貪婪，「嚴重損害黨的事業和軍隊形象」，經中央軍委研究並報中共中央批准，決定給予房峰輝開除黨籍處分。

房峰輝，原名馬咸陽，陝西省旬邑縣赤道鄉人，中國人民解放軍上將，中國共產黨第十七屆、十八屆中央委員會委員，中央軍委委員，第十一屆全國人民代表大會代表。

1998年晉升少將軍階，2005年7月晉升中將軍階，2010年7月19日晉升上將軍階，2018年因為貪污案被中央軍委開除軍籍、取消上將軍階；隨後被中共中央開除黨籍。