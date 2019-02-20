大阪大學發現：啟動「自噬作用」能抑制老化 延長壽命

▲抑制果蠅身上的Rubicon蛋白質活動後，「自噬作用」就會被啟動，使壽命平均延長約20%。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

日媒報導，日本大阪大學細胞生物學教授吉森保領導的研究團隊，周二(19日)在英國《科學雜誌》網路版上發表動物實驗研究結果稱：透過啟動在人體內分解無用蛋白質及病原體的「自噬作用」，能成功抑制老化延長壽命。

研究團隊認為此一發現有望應用在延長人類壽命上。研究團隊指出，「自噬作用」會隨著年齡增長而減弱。

該研究採用果蠅和老鼠作為實驗對象，結果發現抑制「自噬作用」的蛋白質Rubicon會隨著年齡漸長而增多。 研究發現，抑制果蠅身上的Rubicon蛋白質活動後，「自噬作用」就會 被啟動，使壽命平均延長約20%，運動機能獲得改善，引發神經系統病變的蛋白質累積也會減少。

如果使用基因編輯技術消除老鼠身上的Rubicon蛋白質活動，腎臟組織異常的狀況得以減緩，引發帕金森氏症的蛋白質累積同樣也會減少。報導指出，若能測定Rubicon的量並用藥阻礙其作用，可能有助於治療諸多隨著年長容易發生的疾病。

關於「自噬作用」的研究，東京工業大學榮譽教授大隅良典曾以此獲得2016年「諾貝爾生理學或醫學獎」。吉森保是他的學生。