美軍無人艦「海獵號」　自主往返聖地牙哥與珍珠港

軍武中心／綜合報導

在沒有任何船員的引導下，美國海軍無人艦「海獵號」（Sea Hunter）近日自主航行往返聖地牙哥與夏威夷珍珠港。「海獵號」132英尺（約40公尺）長，主要用於追蹤敵方潛艦。製造商雷伊多斯（Leidos）公司防務組總經理發沙諾（Gerry Fasano）表示，「這類的遠行任務是第一次，它向美國海軍展示了自主科技能做到更多高級的任務」。

據《Military.com》報導，該公司海事系統部門的資深經理布茲林霍佛（Dan Brintzinghoffer）指出，「海獵號」並不是拿來取代一般船艦的，而是要讓更浩大船艦上的人員免於執行一些繁瑣任務。

▼美軍自主無人艦「海獵號」（Sea Hunter）。（圖／美國海軍）



布茲林霍佛表示，自主無人艦將專注在枯燥、骯髒、危險等任務，如「海獵號」可以去執行水文測量任務，讓其他有人駕駛船艦去完成其他更重要的任務。

布茲林霍佛指出，公司現在正在建造第二組「海獵號」的船體，公司也於1月獲得了4300萬美元的合約，這批船艦的能力將大於第一組「海獵號」的性能。

據了解，「海獵號」是美軍首艘無人艦，於2016年6月22日下水，為美國國防部高級研究計劃局（DARPA）負責監督開發的無人水面載具，主要用於追蹤敵方潛艦，標準排水量135噸，船身長40公尺，配備兩部柴油發動機，航速最快可達27節，自持力最長可達90天，巡航力則為1萬海里。