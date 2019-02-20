韓國瑜老友辣妻也受害！淫僧性騷人妻曝光　移民署離譜查案：聽說您妻遭性侵？

▲黃乃輝與許淑華(左)、韓冰(合照)。（圖／翻攝自Facebook／黃乃輝）

記者葉國吏／綜合報導

柬埔寨僧侶釋精良遭爆性侵多名外籍配偶，如今傳出曾獲十大傑出青年、與高雄市長韓國瑜有20年以上交情的腦性麻痺患者黃乃輝，也是受害者之一。

根據《周刊王》報導，擔任行政院「總統教育獎委員會」委員的黃乃輝，罹患先天腦性麻痺，為了分擔阿嬤經濟重擔，從小就賣彩券、擺地攤，但也沒因此放棄學業，最後還當選十大傑出青年。

現年55歲的黃乃輝，在36歲那年透過仲介娶了一位柬埔寨藉、小自己20歲的妻子，在當時獲得各界滿滿祝福，但卻婚姻進入第20年的時候，不幸碰到上了釋精良。

▲黃乃輝以自身經歷，鼓勵大家樂觀面對生命挑戰。（圖／月眉國小范老師提供）

黃妻憤怒的透露，釋精良趁沒人時衝進廚房，先是摸她大腿，她又閃又躲、還強調已婚，但釋精良不放棄的說「我不會告訴別人，我們把秘密帶進棺材就好」。

黃妻回家跟黃乃輝講述此事後，黃乃輝本來還不相信，但透過多位同鄉女性說了以後才驚覺事態嚴重。黃乃輝曾經要求移民署介入調查，但官員卻說「未接獲被害人報案，無法追查」，讓黃乃輝痛批實在官僚。

更扯的是在釋精良性騷曝光後，移民署還不斷要求黃乃輝交出遭性騷被害者個資，還有人直接跑到被害者住家，對著不知情的先生說「聽說您妻子遭性侵？」讓黃乃輝痛批荒唐。