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前黑澀會美眉鄭靚歆：「同性戀或異性戀就只是一個很自然而然發生的事情。」

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「我愛黑澀會，上課了！」「Woo～Woo～」

陪伴7、8年級生長大的《我愛黑澀會》節目播畢至今將滿十年，其中的美眉「冰冰」鄭靚歆當時年僅13歲，在清一色長髮短裙的美眉中，她以短褲、短髮登場，令觀眾耳目一新。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

鄭靚歆後獲王小棣導演提攜，陸續演出《酷馬》、《落跑甜心》等作，近期剛播出完結篇的電視劇《20之後》，將真實故事搬上螢幕，本色出演，為彩虹族群的孩子和家庭帶來鼓舞力量，讓我們一起認識更真實的冰冰——鄭靚歆。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

{ 活出真自我 }「自信是自己給自己的，別人不管怎麼給你自信，你自己沒有的話都沒辦法。」——鄭靚歆
請先介紹一下自己。

Jin：「我叫鄭靚歆，英文名字是 Jin，現在在讀大學，今年23歲，雙子座AB型。我喜歡健身，旅遊，跟自己喜歡的人相處。」

從什麼時候決定踏入演藝圈？請分享這之間的轉折和準備過程？
Jin：「我姊姊以前在『我愛黑澀會』，那時候她14歲，我12歲，有天我陪她去錄影，製作人看到我，就問要不要也來

加入黑澀會？我跟他說不要，我不喜歡穿裙子！（笑）因為那時每個美眉都穿裙子，所以製作人回去開會討論可不可以為我破例。隔天他說『好吧，我可以幫妳做一件褲子』，我說好啊，這樣很好。當時很小，才12、13歲，抱著一個去那邊玩的心態，然後就開始了。」

所以那時候如果像她們穿格紋裙，妳就是格紋褲？

Jin：「對，而且我的褲子還是不能太短喔～（笑）那時的髮型就是我自己的髮型，差不多比現在長一點點。之後就在以前的『無名小站』被王小棣老師的副導發現，找我去拍他的第一部戲，因為我不是科班出身，也沒有受過相關表演教育，所以當時都是從劇組裡現場學習，後來有跟小棣老師的公司上一些表演課。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

{ 踏上演員之路 }「希望未來可以用演戲幫助到很多人。」——鄭靚歆

從《我愛黑澀會》冰冰，到今天的鄭靚歆，最大的轉變是什麼？

Jin：「我覺得內心的本質都沒有變，還是很像一個小朋友⋯⋯你有沒有覺得雙子AB型裡面住了一個小孩？別人說我很幼稚，可是我也習慣了。最大的轉變是對於工作心態，像演戲，一開始可能覺得很好玩，可以到處旅行，但是到現在是一種敬業心態，覺得要用自己的能力為那些不能發聲的人發聲，是一種責任感。」

談談電視劇《20之後》劇中角色「小靜」。

Jin：「劇本是導演跟編劇到我們家來，跟我還有我媽聊了一天，了解家庭狀況後寫的，大約80%都是寫實，一模一樣，所以我跟小靜的相似度也高達90%，比裸體還赤裸，非常真實。」

至今演出過的角色中，跟本尊差異最大的角色是？

Jin：「那一定是《落跑甜心》裡的角色了！目前我演出的大多是中性角色，對我來說比較好駕馭。但《落跑甜心》裡的女主角，是為了追男主角才打扮成男生、潛入男校，所以過程她內心其實還是很小女生⋯⋯而很花癡地著追求男主角的那部份，跟我落差很大，只能靠著想像去崇拜愛慕，也剛好合演演員是個蠻有魅力的人，所以能幫我進入狀態。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

目前看過最喜歡的一部電影是？

Jin：「《惡魔島》，它以前就有一個版本，但現在又翻拍了，我喜歡關於越獄類型的片子。除了劇情以外我也會看演員，我常常會跳出去思考，換作我可不可以這樣？或有沒有其他表演方法？但我覺得男主角在裡面的詮釋就是很完美。他是不放棄的一個人，很讓人感動，然後又很有義氣，很堅毅的一個角色。」

有沒有最想嘗試的角色類型？

Jin：「我想要演的很多耶，每次接到劇本都很興奮，像是殺人犯之類的，我都很想要！但我目前都是在那個（帥女生）定位，很想要突破，鬼片都可以！」

如果今天邀妳演一個非常女性化，波浪長髮、穿蓬裙的角色會願意挑戰嗎？

Jin：「（爆笑）我覺得我也會蠻開心的，這就是體驗人生！很重要的一部份，你去走到不同人的鞋子去體驗不同感覺，這是一個演員的使命感，蠻好玩的。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

{ 公眾人物的心酸 }「理想中的世界是很多元化的。」——鄭靚歆

成為演員和公眾人物，比較困擾或辛苦的地方？

Jin：「會有一些不理解的人，因為我一直在校園生活，所以會有比較多校園事件發生，比方說以前國中演完《酷馬》的時候，會有人要電話，不給就會罵你呀⋯⋯還有人很激進把我壓到牆上之類的。」

男生還是女生？

Jin：「是女生，強吻我，我就把她推倒！我還被記警告和寫悔過書，那是一般人無法想像的。但現在隨著時代改變，我也在大學裡，所以比較少這樣的狀況，偶爾會被輿論而已。最常是被誤會很跩，可能因為角色都是很叛逆、玩世不恭，但真的跟我講話又會發現其實我很害羞，跟劇中角色不一樣⋯⋯大概就像AB的某一個面，你知道的，不同人呈現不同面。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

談談感受到的演藝圈現況，什麼是需要被更多人知道與改善的？

Jin：「可能是年紀吧，我每次都是年紀最小的，所以比較缺一個人罩。還有像減肥、練壯這種是一定要的，因為我本身很愛吃，又不顧形象，所以我在很多劇裡面臉都是胖胖的，但有一次被化妝師說『妳不能再胖下去了，再胖我就不幫妳修腮』！這是我聽過最重的話。我就想臉要怎麼減？身體很簡單，吃少一點就可以，但我不想要。我其實沒有聽他的話，還是照樣大吃大喝，因為覺得那些有點太多餘，會讓這個圈圈子變得越來越小。在台灣，會限制別人的身材、臉型、五官，追求一個模子，但我姊姊以前在紐約發展，沒有人會管她屁股大一點、腿有一點粗，那種都是額外的，你要擁有你的專業，不是只看外表而已。」

而且上鏡頭會被放大，妳本人真的是瘦的。

Jin：「我在鏡頭裡是真的有一點胖。（笑）通常白的人看起來會比較發福，黑的人就會有陰影，所以我可能就是要靠修腮吧！（大笑）」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

{ 遇見真命天女 }「我曾經不相信有一個人可以陪你走到永遠，現在，碰到了這個女朋友，我就相信這個是必定的，就是跟她。」——鄭靚歆

成長過程中是否曾為性向煩惱？從何時開始走出來？

Jin：「仔細回想我好像沒有為性向煩惱過，我算很幸運的，因為也聽過很多故事，但我從小就覺得這是很正常的一件事。微博上想黑你的人就會說『你是同性戀』，那我就會問『你是異性戀嗎』，這有什麼差別？就只是一個很自然而然發生的事情。」

妳會覺得自己是雙性戀嗎？還是只能喜歡女生？

Jin：「我覺得算是雙性戀吧，因為我都會喜歡，但是交往的剛好都是女生，沒有（喜歡上男生的）那個機緣。」

常在社群看到妳分享與女友的生活點滴，也被你們的幸福感染。請以過來人的經驗分享一下感情的相處與經營之道。

Jin：「現在的人，或多或少都有一些憂鬱症，或是認識很熟的人就會發現他的陰暗面，但這個女朋友就是很 positive，一開始我想怎麼可能？可是我們現在也同居一年多了，跟她在一起真的就是很舒服、很開心，完全不會有那種恐懼壓力壓迫憂鬱，所以我覺得這個人應該就是對的人，才可以處得好。她比我大三歲，蠻成熟也蠻體諒的，在我心中覺得：就是她了！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

{ 因應潮流趨勢 }「生活是一場遊戲一場夢，生存是不要惹到不該惹的人。」——鄭靚歆

對網紅／網路時代的看法。

Jin：「越來越多人可以表現自己，沒有再像以前那麼侷限，當然同時對於線上藝人來說競爭一定比以前還更激烈，但也可以換個方式想這代表著一股動力推動著我們往前，讓我們更精進自己，讓自己比以前更好，沒有最好只有更好。」

其實每個產業都受到衝擊，以前任何行業都是一種專業，但現在非專業也可能爆紅。

Jin：「是啊，這感觸其實非常大，別人會覺得這樣也可以爆紅，為什麼？」

那妳有沒有什麼心理建設或應對方式？

Jin：「就跟上這個時代會比較快，自己也多嘗試一些像拍『抖音』這類的東西，接受這個潮流，跟著它一起，因為去抵抗它只會被壓在下面而已。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

談談對未來的計畫。

Jin：「先順利地讀完書，因為我真的已經耽誤太多了，每拍一部戲就會延一個學期，出國又加一個學期，本來早該畢業一年，現在還在大三。目前計劃是先讀完，如果寒暑假有戲，就可以接。像寒假我會接一部戲，那也就是兩個月。我想先把課業跟事業一起兼併著走完，也希望可以有更多戲劇來發現我不同的一面！」

最後，有什麼想對這個社會說的嗎？

Jin：「人生就一次吧，開心也是一次，壓抑也是一次，所以不如就放開做自己，做自己想做的事，就一次而已，把握！不要後悔！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

我與鄭靚歆的初次見面，是在一場彩虹公益活動上，當時鄭靚歆坐在窗邊滑手機，皮外套、牛仔褲和短靴的搭配俐落有型，陽光下的秀氣臉龐散發著英氣，使我對她產生好奇心。

談話後，我們發現彼此都是雙子座AB型，瞬間產生一份親切感。鄭靚歆外表酷酷的，講起話來卻有些靦腆害羞，和在戲劇、網路上的外放豪爽形象有著好玩的對比，如她所說有很多面。

在訪問後的快問快答中，鄭靚歆認為「快樂是做自己認為有價值的事情」、「悲傷是人生一定會經歷的地方，但要把握住那個時候的感覺」；以光芒造句，她說：「光芒是會熄滅，會不見的。但光芒也是可以分享給別人的。」在細膩的思考中，我知道她已揮別過去在攝影棚玩耍的小孩，成長為今日的演員——鄭靚歆。

Photography／526（IG @kowei526）
Artist／Jin（IG @jinjin_c）
Editor／Chara Yu
Text／kowei

※文字：Kowei | 編輯：Chara Yu VOGUE.TW | 圖片：526
（完整文章請看VOGUEme.com

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