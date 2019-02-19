讓肌膚印上最迷人的味道　情人節送禮的10款粉紅香氛

一年一度的西洋情人節即將到來，如此重要的時刻挑選禮物想必讓人傷透腦筋，以下就幫大家挑出最適合當作情人節送禮的8款粉紅香氛，其中有女孩最愛的玫瑰，也有如肌膚之親的溫柔氣息，在重要的場盒，快讓肌膚上留愛的人親送的香氛之吻吧！

迪奧DIOR全新Miss Dior淡香水50ML ／NT$3,300，100ML ／NT$4,650

迪奧首席調香師 François Demachy為全新 Miss Dior 淡香水譜寫的明亮花香調，除了格拉斯玫瑰與大馬士革玫瑰的溫柔纏綿，更以全新鈴蘭香氣襯托出一抹清新。「獨有、原創的鈴蘭香氣，賦予全新 Miss Dior 淡香水獨一無二的個性，藉此讓全新 Miss Dior 淡香水『煥然一新』。」活潑奔放的格拉斯玫瑰，與清新淡雅的茉莉交織纏繞，清新明亮的鈴蘭如一襲薄紗包覆點綴。

迪奧DIOR Miss Dior 親吻淡香水20ML NT$1,600

滾珠設計的親吻香水上市後，帶動Miss Dior家族2018年在台銷售以雙位數字成長，圓潤的玻璃滾珠輕盈滑順，營造出更隨性、也更性感的用香方式，宛如香氣親吻脈搏，讓妳突破傳統用香的限制。這次推出全新Miss Dior親吻淡香水，讓女孩隨時隨地、隨心所欲地疊香，宛如包包裡一款輕珠寶。

迪奧DIOR 花漾迪奧沐浴皂100g／NT$950

以迪奧熱賣的花漾迪奧淡香水的溫柔花香為基調，細緻豐盈泡沫溫柔包覆肌膚，讓沐浴同時也是一場香氣的享受。經典的沐浴皂身，精巧刻印著千鳥格紋與活潑雋永的Miss Dior logo，如牛奶糖般滑順的觸感，是沐浴時最令人心醉的單品。

< Miss Dior情人節限定 >

花漾迪奧情人沐浴禮盒 ( NT$2,850/ 100g*3，全台限量2,000個，2019/1/22限量發售)，其中包含3款充滿愛意的塗鴉小袖套，包裹刻印著千鳥格紋與活潑雋永的Miss Dior logo的花漾迪奧沐浴皂。

Jo Malone London 紅玫瑰 古龍水 30ml／NT$2,350、100ml ／NT$4,700

採集全世界七種最雅緻奢華的玫瑰，搭配壓碎的紫羅蘭葉及少許檸檬香，彷彿新鮮採摘的花束芳香，散發時尚浪漫的氣息。今年情人節Jo Malone London以『L.O.V.E』4 個字母為靈感，凡購買2件或以上商品，即可享有告白助攻神器 – 『情人節心形禮盒』限量包裝！

此外，為了慶祝情人節，凡於櫃上消費100ML古龍水加價NT999，就能獲得鮮花花禮心型禮盒包裝，消費滿NT8000元會有JML愛心托特袋，只要消費就可擁有字母貼紙，創造獨一無二的送禮選擇。

Gucci 花悅蜜意濃郁淡香精 100ml NT$5,200／50ml NT$4,000／30ml NT$2,900

為了完美捕捉花園中繁花盛開的盎然瞬間，Alberto Morillas把原有的Gucci Bloom花悅淡香精揉合成柑苔花香調。鮮明的花香配合前調的木味，濃郁的保加利亞玫瑰和桂花香在使君子、茉莉和晚香玉互相襯托下更能突顯女性的媚態。淡粉紅色瓶身，襯托以黑色外框包圍，印有樹葉、櫻桃樹枝及花卉的法式傳統印花布圖案，盡顯香氛既神秘而柔和的對比。

diptyque 2019限量情人節玫瑰之水淡香水30ml／NT$2300

完美地調合了摩洛哥玫瑰與大馬士革玫瑰兩款香氛的獨特之處，打造優雅別緻的玫瑰香氣，樸實卻具強烈存在感。從香氛噴在身上的那一刻起，時間彷若凝結般靜止，整個人融化於這份美好的香氣中，如同一場徜徉於香氛間的漫步，從清晨到夜魅，永不停歇。呼應情人節特別推出限定包裝，並且首度上市30ml的容量販售。 2019限量情人節玫瑰之水限量禮盒(30ml玫瑰之水淡香水+護手霜) NT3500

Miller Harris琥珀縭紗 淡香精 Powdered Veil／100ml NT$4,950／50ml NT$3,550

令人想起毛茸茸的蜜粉撲、復古的粉盒以及低調的華麗。琥珀有著細緻粉味和甜美的樹脂香氣，是無庸置疑的東方調，粉紅胡椒的香料氣息，猶如閃爍清新的火花，與玫瑰天竺葵親密交纏。

香奈兒 CHANCE 粉紅甜蜜香水 50ml／NT$ 4,000 ;100ml／NT$5,750

香奈兒專屬調香師奧利維耶．波巨 (Olivier Polge) 與香奈兒香水創作研發實驗室聯手打造，重新詮釋此經典花果香氛。此版本的香氣更加馥郁、綿延持久，主成分裡的玫瑰精萃猶如一道柔和的光芒閃耀其中，散發更柔美的香氛特質，恰如其分的白麝香，以溫和醇厚的香調特性創造出清爽棉柔效果，充滿前所未有的女性魅力氣息。

Michael Kors 閃耀女伶淡香精 50ml／NT$2,950; 100ml／NT$3,650

以芬芳的木質花香調為主調，利用粉紅胡椒以及黑醋栗為整個香調揭開序幕，中調則是以精緻的玫瑰花瓣及新鮮的百合花瓣帶出花香世界，最後以檀香木包覆前中調的香氣，為整個香調打造出一席溫暖。而瓶身設計是粉紅玻璃多切刻面，如同寶石般耀眼，瓶蓋以Michael Kors經典金色方型扣環設計，象徵著在聚光燈下閃耀的美麗女人。

Tory Burch永恆愛戀2-為你瘋狂淡香精 100ml／NT$3,700; 30ml／NT$2,200

以香甜的荔枝為香氛揭開序幕，搭配著黑醋栗及天竺葵的芬芳，象徵著戀愛中甜蜜的滋味。中調則是透過奢華的牡丹、玫瑰精油及鈴蘭花的花香調引領出戀愛中女性的高貴典雅，最後則是運用檀香木、零陵香豆及鳳仙花溫暖收尾，打造出令人無法忘懷的戀愛香氛。如同寶石般的粉紅瓶身設計展現Tory Burch風格的優雅元素，搭配上愛情鳥紛飛的粉紅外盒，呈現女性浪漫柔美的一面。



LIE SAAB 花漾風潮淡香精30ml／$2,100；50ml／$2,900；90ml／$4,000

由令人上癮的杏仁和橙花香氣先占領女孩注意力；接著是ㄧ股仿彿被檸檬汽水圍繞的錯覺，那是調香師的調皮趣味，運用檸檬和覆盆子交錯出勇敢又樂觀的中味，最後史無前例將玫瑰與黑醋栗這兩個元素雙重奏，誘發出令 人神魂顛倒的香氣。瓶身頸部有著美麗的珊瑚花圖樣裝飾，紙盒包裝襯底是藍色的搪瓷，搭配杜鵑般的珊瑚色、晚霞般的脂粉色與中國味十足的正紅色交織互映。

紀梵希 Live 玫瑰戀人淡香精 50ml／NT$3,650

玫瑰花，紀梵希 Live 香水系列的經典香氣元素，在全新【紀梵希 Live 玫瑰戀人淡香精】出現充滿活力和爆發力的轉折！彷彿墜入濃郁的玫瑰花花海中，交織了帶有清新氣息的粉紅漿果與枸杞，優雅中更提升了香氛的細膩度並展現香氣淘氣的一面；廣藿香帶來的木質基調，與粉紅色的花香組成了和諧的香氣戀曲，更為這瓶雋永又創新的玫瑰花香氛，帶來令人無法抗拒的女人味。

※編輯：Jasmine.lee VOGUE.TW

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