細數廖曉喬踏實的浪漫　「他是我的啦啦隊，也是我最好的朋友」

微風集團千金、集團策略長「Ｍichelle」廖曉喬2日宣布結婚喜訊，消息一出震驚外界，紛紛打探老公「Alan」董子淳的來歷，同時也關注廖曉喬手上的閃亮鑽戒。

廖曉喬今天與《Ｖogue》分享喜訊，她說與Alan已交往3年，並非閃婚，「結婚是一輩子的事，他願意買一個這麼貴重、而且是我心目中的perfect ring，我相當感動！」，廖曉喬最欣賞他的體貼和上進心，兩人相當合拍，「他是我的啦啦隊，也是我最好的朋友」

廖曉喬2日公布與董子淳婚訊，引發熱烈討論

“悉心呵護的感情”

當初透過朋友介紹認識射手座、Ｂ型的董子淳，廖曉喬對他的第一印象是「傻傻的很親切」，後來發現他是個體貼且對工作很投入的人，兩人最常做的事就是搭捷運到淡水看夕陽，或是去北投踏青。廖曉喬的媽媽偶爾會當電燈泡，來趟3人小旅行，同時觀察女兒的男朋友，看到董子淳發自內心對女兒好，加上積極進取，才放心把女兒交給他。從小就很疼愛妹妹的微風集團董事長廖鎮漢，也默默觀察Alan好一陣子，肯定他的穩重。

微風集團董事長廖鎮漢對妹妹廖曉喬疼愛有加，父親廖偉志辭世後，更加關心她的生活

說到女孩子最憧憬的求婚，廖曉喬笑說「很自然而然的發生」，去年底男方在台北向她求婚，她覺得是時候走入下一個階段。

廖曉喬稱讚老公董子淳是個體貼、懂得生活又進取的人

“真心的承諾勝過華麗的排場”

雙子座Ａ型的廖曉喬在愛情裡是個小女人，回到家後，不想讓家人太擔心，壓力和失落只能跟愛貓Cookie訴說，Alan進入她的生活後，一切都不同了，白天看到曉喬心情低落，晚上她回家就看到美麗的花束，「今天是什麼節日嗎？」、「沒有啊，看妳心情不好，想說妳看到花後應該心情就會變好。」或是一起吃廖曉喬愛吃的粉圓，轉移她在工作上的壓力，具有財經背景的董子淳也會給她一些事業上的建議，這些簡單的小舉動，讓廖曉喬窩心之餘，也讓她工作更帶勁。

廖曉喬經常照著董子淳的美食攻略帶媽媽進行美食之旅

董子淳雖然老實，但也很懂得生活，看到美麗的花海，就計畫帶女友一起去，甚至準備美食攻略，與曉喬和廖媽媽來場美食之旅，遇上好天氣，就到住家附近野餐享受陽光。籃球校隊出身的他，身高178公分，也熱愛健身，注重飲食，看到女友靠垃圾食物舒壓，有時會忍不住提醒她，儼然是她的生活管家。「有時候他就像是我的BFF（Best Friend Forever永遠的好朋友），也會一起做幼稚的事情。」

廖曉喬喜歡旅行、美食和鮮花，臉書上常見她品味生活的照片

“見證愛情的鑽石”

至於宣布婚訊時手上的鑽戒，廖曉喬說那是GIA 5.87克拉，新式歐洲切割Euro cut的鑽石，非大品牌，是請熟識的珠寶古董商找到原鑽後，再鑲嵌在4邊8爪（一邊有兩個小爪）的戒台上，「我喜歡Euro cut的古典藝術感。」老公浪漫大方買的鑽戒，外界卻有人質疑他的財力負擔不起，廖曉喬替老公抱不平，「有新娘是自己買戒指的嗎？他家境很好，自己更是努力賺錢，這樣說他太不公平了。」其實董子淳家族在上海經商，自己對投資理財也很有研究。

廖曉喬手上的鑽戒有5.87克拉，是老公的心意

在良辰吉時登記結婚，那何時舉行婚禮呢？廖曉喬表示剛忙完「微風南山」的開幕，才回頭辦自己的終身大事，對於婚禮目前沒有太多想法，也不急著辦，那「做人計畫」呢？廖曉喬笑說：「我要加油！」

※編輯：Daniel Ku VOGUE.TW | 來源：VOGUE.TW

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