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中華電Hami來電答鈴新增精選夯歌　3/3前申辦年約、一個月只要64元

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▲▼中華電信《Hami鈴聲館》近期再推出多款人氣手機鈴聲與來電答鈴。（圖／記者邱倢芯攝）

▲中華電信《Hami鈴聲館》近期再推出多款人氣手機鈴聲與來電答鈴。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

中華電信《Hami鈴聲館》近期再推出多款人氣手機鈴聲與來電答鈴，精選蔡依林最新主打「怪美的」、林俊傑「進階」等超夯歌曲。《Hami來電答鈴》則推出「西洋/日韓音樂盒超值包」，讓樂壇經典Queen皇后合唱團、小天后亞莉安娜、韓國抒情王子金相祐等多首好歌成為您的來電答鈴，3/3前申辦年約方案，月租享8折優惠只要64元、每月加贈2GB上網量，再加贈威秀電影票或超商購物金200元。

另外針對手遊玩家，即日起至2/28，凡於Google Play平台下載遊戲APP或消費，再透過中華電信行動帳單代收服務，首次消費可獲得最高60元回饋金；此外，Google Play限定再享好康三重抽，指定消費滿額就有機會把Dyson吹風機、Samsung S8 Plus或「天使紀元」豪華禮包帶回家。

除此之外，《FOX+》於二月起推出全新「小小廚神美國版第七季」、戲劇「如懿傳」、運動賽事「UBA大學籃球聯賽」、「德國甲級足球聯賽」、「第61屆葛萊美獎頒獎典禮」等強檔影視，中華電信客戶只要申辦Hami好康三部曲FOX+年約方案，月租100元起，盡享《FOX+》精彩節目，還享每月加贈最高4GB上網量。

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關鍵字：中華電信,Hami,來電答鈴,Google Play,行動帳單代收服務

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