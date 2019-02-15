Pixel 3拼台灣市占　申辦遠傳499、手機八折再送500 Google Play購物金

▲申辦遠傳499方案，Pixel 3手機八折再送500 Google Play購物金。（圖／翻攝自Google官網）

記者邱倢芯／綜合報導

Google Pixel 3系列手機在台上市後佳評如潮，遠傳宣布即日起至2019/3/22止，凡至遠傳網路門市新申辦/攜碼499吃到飽指定資費，即可獲得獨家加碼好禮，送Google Play 500元購物金及 Google Pixel 3/ Pixel 3 XL手機8折優惠券，最多可以折扣6,820元（Pixel 3原價27,700元起）。

遠傳電信指出，為了開春搶市，遠傳為新申辦/攜碼499吃到飽指定資費獨家加碼，送出「限量Google Play商店500元購物金」。自申辦隔月後，即可獲得遠傳電信帳單代收500元的免費購物金，用戶可以在Google Play 商店任意購買熱門貼圖、遊戲、工具、電影、音樂等APP應有盡有，滿足消費者的各種需求。

遠傳表示，Google Pixel 3與Pixel 3 XL手機，以單鏡頭搭配強大的AI運算功能及夜視功能，引起市場極大迴響，紛紛出現比拼iPhone新機的討論聲量。鎖定領完紅包年後出現的換機潮，遠傳網路門市精心加碼贈送Google Pixel 3系列手機8折優惠券，只要到 Google商店購買Google Pixel 3/Pixel 3 XL 64GB或128GB，即可享有8折優惠，最高可折6,820元。