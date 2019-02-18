「中華電信地下放貸」被倒帳4.3億　檢方起訴25員工24業者

▲中華電信地下放貸被倒帳4億3千萬元。示意圖與本案無關。（圖／記者趙永博攝）

地方中心／台中報導

中華電信台灣南區分公司台中營運處2018年6月爆出與業者「假交易，真放貸」，沒想到又查出北區分公司台北、新北、基隆、苗栗等營運處，都以相同手法勾結業者，造成中華電信損失數億元。檢方查出非常規交易金額達8億多元，目前受損呆帳還有4億3千萬元，因此依證交法、加重詐欺等罪起訴陳姓前處長等25名員工以及林姓業者等24人。

中華電信台中營運處周姓退休科長、現任林姓股長涉嫌與榮昇興業公司林姓負責人勾結，之後雙雙被依偽造有價證券、違反證券交易法及詐欺、偽造文書等罪聲押。檢方擴大搜查，發現林男勾結的不只台中營運處，還包括台北、新北、基隆及苗栗等4營業處的主要幹部。

台中檢調查出，林姓業者等人於2014年至2017年間，利用各營運處有營收成長的壓力，居間仲介營運處人員，以多方虛偽交易、非常規交易方式將公司資金實際貸放給需資金週轉的榮昇、佩兒實業、家百瑞等幾十家公司，從中抽取3%至4%酬佣，總計共有29件「假交易」的放貸案。

這些「假交易、真借貸」的廠商因財務不良，套取資金後倒閉，無法清償貸放金額，或虛偽進貨金額，導致中華電信損失數億元，到目前為止還有4億3千多萬的呆帳未收回。

檢方偵查終結，依證券交易法、加重詐欺、商會法、偽造文書等罪起訴中華電信5個營運處之25名職員（包括已退休員工），及林姓等24名作假交易、貸款的業者。

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