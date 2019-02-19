陸研發雙層高鐵動車組首曝光　時速可達350公里

▲雙層高鐵動車組概念模型。（圖／翻攝科技日報微信公號，下同）

大陸中心／綜合報導

中國科學院研製的雙層高鐵動車組概念模型18日被媒體披露，引發高度關注。據《科技日報》報導，西南交通大學教授張衛華表示，「就速度來說，只要解決了低重心和大容量等設計技術問題，單層速度時速350公里，雙層動車速度也應該沒問題」。

張衛華指出，「德國、法國的下一代高速列車均提倡用雙層動車組技術，其目標是提高旅客乘坐能力，提供運能，提高經濟性，然而只要解決了低重心和大容量等設計技術問題，單層速度時速350公里，雙層動車速度也應該沒問題」。此外，他還說，「列車高速行駛，車體如果加高荷載加重，高速轉彎時會因離心力作用導致失穩，這也是雙層高速動車組研制最關鍵的」。

「只要車體重心低，在規定的平衡速度下，即離心力和曲線超高的重力橫向分量抵消，安全性不僅沒有問題，而且會更好」。至於如何實現車體低重心大容量？張衛華提到，「德國下一代高速列車，希望用獨立旋轉車輪技術，可使整列車實現低地板，以保持良好的雙層空間」。

其實，在傳統的高鐵強國，雙層動車組技術已經比較成熟了。例如，法國的TGV Duplex動車組，經歷了長時間的運行和多次改進，能提升50%客運量，持續運行時速能達到時速320公里，堪稱雙層高鐵動車組的王者。

另外，日本在20年前就有了雙層的高鐵動車組，例如，新幹線E4系列車於1997年就上線運行，時速240公里，有16節車廂、定員1634人，是世界載客最多的高速車輛。目前，中國16節長編組的「復興號」動車組，每列定員為1193人。2019春節前剛剛發布的17節超長編組「復興號」動車組，每列定員為1283人。

另一方面，由中車株機研製的動力分散型鋁合金雙層動車組2018年11月也首次公開亮相。該車採用流線型車頭，全車採用模塊化設計理念，能夠實現4/6/8節編組；8節編組車型全車共有820個坐席，最大載客量1708人。